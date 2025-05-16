https://ria.ru/20250516/svo-2017314940.html

К программе для участников СВО в Брянске присоединилось около 300 человек

К программе для участников СВО в Брянске присоединилось около 300 человек - РИА Новости, 16.05.2025

К программе для участников СВО в Брянске присоединилось около 300 человек

Около 300 человек присоединились к программе для участников спецоперации "Брянские герои", большинство из них – из Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:16:00+03:00

2025-05-16T12:16:00+03:00

2025-05-16T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

брянская область

россия

московская область (подмосковье)

александр богомаз

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Около 300 человек присоединились к программе для участников спецоперации "Брянские герои", большинство из них – из Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. В декабре 2024 года Богомаз сообщал, что в регионе запустят проект "Брянские герои" по аналогии с федеральной программой "Время героев" для участников специальной военной операции. "В Брянской области разработана программа "Брянские герои". Ее главная цель – подготовка высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Для участия в проекте "Брянские герои" зарегистрировались 295 человек", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что большинство участников проекта – из Брянской области, это 273 человека, по пять человек из Московской области и Москвы, два участника из Санкт-Петербурга, по одному из Орловской, Новосибирской, Свердловской, Архангельской, Новгородской, Сахалинской областей, а также из Республики Карелия, Краснодарского края, Камчатского края и Луганской Народной Республики. Как рассказал губернатор, первый этап успешно прошли 143 человека, собеседования с ними пройдут с 19 мая по 26 июня, а в августе-сентябре победителей проекта зачислят на обучение. Президент России Владимир Путин в прошлом году объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. Как сообщил Путин в апреле, аналогичные программе "Время героев" кадровые проекты запущены во всех регионах РФ.

https://ria.ru/20250515/mishustin-2017109377.html

https://ria.ru/20250515/anokhin-2017084689.html

брянская область

россия

московская область (подмосковье)

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общество, брянская область, россия, московская область (подмосковье), александр богомаз, владимир путин