К программе для участников СВО в Брянске присоединилось около 300 человек
Губернатор Богомаз: около 300 человек присоединились к проекту "Брянские герои"
Александр Богомаз. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Около 300 человек присоединились к программе для участников спецоперации "Брянские герои", большинство из них – из Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В декабре 2024 года Богомаз сообщал, что в регионе запустят проект "Брянские герои" по аналогии с федеральной программой "Время героев" для участников специальной военной операции.
"В Брянской области разработана программа "Брянские герои". Ее главная цель – подготовка высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Для участия в проекте "Брянские герои" зарегистрировались 295 человек", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что большинство участников проекта – из Брянской области, это 273 человека, по пять человек из Московской области и Москвы, два участника из Санкт-Петербурга, по одному из Орловской, Новосибирской, Свердловской, Архангельской, Новгородской, Сахалинской областей, а также из Республики Карелия, Краснодарского края, Камчатского края и Луганской Народной Республики.
Как рассказал губернатор, первый этап успешно прошли 143 человека, собеседования с ними пройдут с 19 мая по 26 июня, а в августе-сентябре победителей проекта зачислят на обучение.
Президент России Владимир Путин в прошлом году объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Как сообщил Путин в апреле, аналогичные программе "Время героев" кадровые проекты запущены во всех регионах РФ.