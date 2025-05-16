https://ria.ru/20250516/sud-2017253867.html
Суд смягчил условия домашнего ареста фигурантам дела "Локалкитчен"
Суд смягчил условия домашнего ареста фигурантам дела "Локалкитчен" - РИА Новости, 16.05.2025
Суд смягчил условия домашнего ареста фигурантам дела "Локалкитчен"
Суд в Москве смягчил условия домашнего ареста фигурантам дела о массовом отравлении людей лобио из "Локалкитчен", им разрешили прогулки, звонки и использование... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:32:00+03:00
2025-05-16T05:32:00+03:00
2025-05-16T05:32:00+03:00
происшествия
москва
санкт-петербург
ярославская область
анна попова
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Суд в Москве смягчил условия домашнего ареста фигурантам дела о массовом отравлении людей лобио из "Локалкитчен", им разрешили прогулки, звонки и использование интернета, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Решение касается гендиректора компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елены Машковой и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина. На днях суд продлил им домашний арест на срок до одного года, то есть до 15 июня. Фигурантам избрали меру пресечения в середине этого месяца в 2024 году. В то же время, всем им разрешили телефонные звонки, использование средств связи и интернета без ограничений, ежедневные прогулки с 10 часов до 14 часов в пределах того муниципального округа, в котором отбывается мера пресечения, говорится в документах. Лозиной дополнительно позволили посещать пожилую мать еженедельно в субботу в период времени с 10 утра до 6 вечера. Повар Карим Норматов – единственный фигурант данного дела, находящийся в СИЗО. Ему также продлили меру пресечения до июня 2025 года, но без каких-либо послаблений. В июне 2024 года было возбуждено уголовное дело о "производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причиной стало массовое отравление людей. Как установило следствие, пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
https://ria.ru/20250201/otravitel-1996741295.html
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происшествия, москва, санкт-петербург, ярославская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд смягчил условия домашнего ареста фигурантам дела "Локалкитчен"
Фигурантам дела об отравлении лобио из "Локалкитчен" разрешили прогулки и звонки
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Суд в Москве смягчил условия домашнего ареста фигурантам дела о массовом отравлении людей лобио из "Локалкитчен", им разрешили прогулки, звонки и использование интернета, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Решение касается гендиректора компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елены Машковой и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
На днях суд продлил им домашний арест на срок до одного года, то есть до 15 июня. Фигурантам избрали меру пресечения в середине этого месяца в 2024 году.
В то же время, всем им разрешили телефонные звонки, использование средств связи и интернета без ограничений, ежедневные прогулки с 10 часов до 14 часов в пределах того муниципального округа, в котором отбывается мера пресечения, говорится в документах. Лозиной дополнительно позволили посещать пожилую мать еженедельно в субботу в период времени с 10 утра до 6 вечера.
Повар Карим Норматов – единственный фигурант данного дела, находящийся в СИЗО. Ему также продлили меру пресечения до июня 2025 года, но без каких-либо послаблений.
В июне 2024 года было возбуждено уголовное дело о "производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причиной стало массовое отравление людей. Как установило следствие, пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве
, Санкт-Петербурге
, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях
.