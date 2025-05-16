https://ria.ru/20250516/stambul-2017500883.html

Историк оценил итоги встречи делегаций России и Украины в Стамбуле

Историк оценил итоги встречи делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Историк оценил итоги встречи делегаций России и Украины в Стамбуле

Почетный доктор Института истории имени А. А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доцент Российского государственного социального университета... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:16:00+03:00

2025-05-16T21:16:00+03:00

2025-05-16T21:16:00+03:00

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украина

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владимир зеленский

владимир путин

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верховная рада украины

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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БАКУ, 16 мая - РИА Новости. Почетный доктор Института истории имени А. А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доцент Российского государственного социального университета (РГСУ) Олег Кузнецов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что от встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле больше всего выиграл здравый смысл. "Лично я вижу большой прогресс в самом факте переговоров между сторонами конфликта. Если говорить, кто от встречи в Стамбуле выиграл больше, то я отвечу, что здравый смысл. Во-первых, на практике оказалось, что самозащиты (Владимира) Зеленского на любые контакты с российскими властями не столь уж категорически, и участвовать в переговорах может не только он, но и другие официальные лица Украины более низкого ранга, следовательно, Киев все-таки сделал шаг навстречу Москве, пусть и не по своей воле. Это - плюс", - сказал агентству Кузнецов. Во-вторых, эксперт, говоря о решении обменять военнопленных, уточнил, что нельзя забывать про гуманитарные аспекты, которые нужны скорее простым людям, чем властям. Он полагает, что после этого конфликт перешел на другой уровень, что также означает торжество здравого смысла. В-третьих, продолжил Кузнецов, у геополитических противников России, по сути, из рук выбили аргументы, почему против РФ необходимо вводить 18-й пакет санкций, на чем настаивал премьер Великобритании Кир Стармер. "Но все сказанное выше никак не значит, что следует впадать в состояние прекраснодушия или эйфории. Сейчас, как и в 2022 году, у идеи прямых переговоров между Россией и Украиной есть много противников, и все они хорошо известны. У них есть большая медийная поддержка, в том числе и в третьих странах, есть и чисто финансовые рычаги влияния на ситуацию вокруг Украины и переговорного процесса, поэтому сегодня надо быть особо бдительными, чтобы не остудить и не заморозить первые дуновения теплого ветра", - подчеркнул собеседник агентства. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт. Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html

https://ria.ru/20250516/stambul-2017496233.html

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