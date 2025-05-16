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Политолог оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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20:39 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/stambul-2017494106.html
Политолог оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Политолог оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Политолог оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Достигнутые результаты переговоров России и Украины в Стамбуле можно считать максимально возможными в настоящее время, и в этом смысле их можно считать... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:39:00+03:00
2025-05-16T20:39:00+03:00
россия
украина
стамбул
владимир путин
сергей михеев
владимир мединский
верховная рада украины
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Достигнутые результаты переговоров России и Украины в Стамбуле можно считать максимально возможными в настоящее время, и в этом смысле их можно считать успешными для российской делегации, считает политолог Сергей Михеев. "Итоги сегодняшних переговоров в Стамбуле - это максимум, чего в принципе можно было ожидать, поэтому я считаю это в целом успехом российской делегации. Во-первых, переговоры состоялись по инициативе (президента РФ) Владимира Путина. Пусть не 15-го, пусть 16-го мая украинская делегация, которая является совершенно несамостоятельной, немного покривлялась, это было предсказуемо, но тем не менее по инициативе Путина состоялись переговоры", - написал Михеев в своем Telegram-канале. Политолог отметил, что стороны обменялись видением ситуации, обошлось без скандалов, а также, что самое главное, договорились о продолжении контактов. Кроме того, эксперт выразил сомнение, что украинская сторона готова вести какую-то самостоятельную политику, напомнив, что переговоры в 2022 году были ею сорваны по настоянию западных кураторов, поэтому в этом контексте события в дальнейшем могут развиваться по-разному. Дальнейшие переговоры вряд ли будут легкими, и поэтому на сегодня имеет смысл зафиксироваться на том, что этот день для российской делегации прошел достаточно успешно, заключил Михеев. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт. Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/ekspert-2017061795.html
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016379666.html
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россия, украина, стамбул, владимир путин, сергей михеев, владимир мединский, верховная рада украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Сергей Михеев, Владимир Мединский, Верховная Рада Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Политолог оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Политолог Михеев: итоги переговоров России и Украины можно считать успешными

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Достигнутые результаты переговоров России и Украины в Стамбуле можно считать максимально возможными в настоящее время, и в этом смысле их можно считать успешными для российской делегации, считает политолог Сергей Михеев.
"Итоги сегодняшних переговоров в Стамбуле - это максимум, чего в принципе можно было ожидать, поэтому я считаю это в целом успехом российской делегации. Во-первых, переговоры состоялись по инициативе (президента РФ) Владимира Путина. Пусть не 15-го, пусть 16-го мая украинская делегация, которая является совершенно несамостоятельной, немного покривлялась, это было предсказуемо, но тем не менее по инициативе Путина состоялись переговоры", - написал Михеев в своем Telegram-канале.
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Политолог отметил, что стороны обменялись видением ситуации, обошлось без скандалов, а также, что самое главное, договорились о продолжении контактов.
Кроме того, эксперт выразил сомнение, что украинская сторона готова вести какую-то самостоятельную политику, напомнив, что переговоры в 2022 году были ею сорваны по настоянию западных кураторов, поэтому в этом контексте события в дальнейшем могут развиваться по-разному. Дальнейшие переговоры вряд ли будут легкими, и поэтому на сегодня имеет смысл зафиксироваться на том, что этот день для российской делегации прошел достаточно успешно, заключил Михеев.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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