https://ria.ru/20250516/stambul-2017447023.html

Турецкая делегация последней покинула место переговоров в Стамбуле

Турецкая делегация последней покинула место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Турецкая делегация последней покинула место переговоров в Стамбуле

Турецкая делегация последней покинула место проведения переговоров России и Украины в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:37:00+03:00

2025-05-16T17:37:00+03:00

2025-05-16T17:37:00+03:00

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владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Турецкая делегация последней покинула место проведения переговоров России и Украины в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости. Представители Турции в районе 17 часов большим кортежем покинули офис президента Турции в Стамбуле, где проходили российско-украинские переговоры, для их отъезда полиция перекрыла часть дороги. Переговоры РФ и Украины начались в 13.30 мск и продлились почти два часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Изначально переговоры ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в этот день контактов между представителями двух стран не было. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html

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