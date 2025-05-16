https://ria.ru/20250516/stambul-2017447023.html
Турецкая делегация последней покинула место переговоров в Стамбуле
Турецкая делегация последней покинула место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Турецкая делегация последней покинула место переговоров в Стамбуле
Турецкая делегация последней покинула место проведения переговоров России и Украины в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:37:00+03:00
2025-05-16T17:37:00+03:00
2025-05-16T17:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
стамбул
украина
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017370372_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_29a984736882c67caf43c5ba99892846.jpg
СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Турецкая делегация последней покинула место проведения переговоров России и Украины в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости. Представители Турции в районе 17 часов большим кортежем покинули офис президента Турции в Стамбуле, где проходили российско-украинские переговоры, для их отъезда полиция перекрыла часть дороги. Переговоры РФ и Украины начались в 13.30 мск и продлились почти два часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Изначально переговоры ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в этот день контактов между представителями двух стран не было. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html
россия
стамбул
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017370372_95:0:1203:831_1920x0_80_0_0_3c2a30c8f843c661cc44fd15465b5450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Турция
Турецкая делегация последней покинула место переговоров в Стамбуле
Делегация Турции последней покинула место переговоров России и Украины