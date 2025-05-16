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Украинская делегация первой заняла места за столом переговоров в Стамбуле
Украинская делегация первой заняла места за столом переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Украинская делегация первой заняла места за столом переговоров в Стамбуле
Украинская делегация первой заняла свои места за столом переговоров с Россией в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:00:00+03:00
2025-05-16T15:00:00+03:00
2025-05-16T15:20:00+03:00
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игорь костюков (генштаб)
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Украинская делегация первой заняла свои места за столом переговоров с Россией в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в пятницу. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Специальная военная операция на Украине
Украинская делегация первой заняла места за столом переговоров в Стамбуле
Делегация Украины первой заняла места за столом переговоров с Россией в Стамбуле