Сирия нашла инвестора для порта Тартус после выхода из соглашения с Россией
Управление морских портов Сирии подписало меморандум о сотрудничестве с DP World
© Getty Images / Gallo ImagesПорт Тартус
© Getty Images / Gallo Images
Порт Тартус. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило, что подписало меморандум о взаимопонимании с дубайским портовым оператором DP World на сумму 800 миллионов долларов для инвестиций в порт Тартус после расторжения договора с Россией об управлении портом.
В январе сирийская газета Al Watan сообщала со ссылкой на директора таможни Тартуса, что новое сирийское правительство аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом города, заключенное в 2019 году с российской стороной. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.
"Главное управление наземных погранпереходов и морских портов подписало меморандум о взаимопонимании с компанией DP World на сумму 800 миллионов долларов США. Меморандум подразумевает комплексные инвестиции в развитие, управление и эксплуатацию многоцелевого терминала в порту Тартус, что позволит повысить эффективность порта", — говорится в заявлении управления.
В релизе отмечается, что сирийская погранслужба и DP World также договорились о сотрудничестве в создании промышленных зон, свободных экономических зон, сухих портов и транзитных терминалов в ряде "стратегически важных" районов Сирии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о расторжении Дамаском инвестсоглашения по управлению портом Тартус, заявил, что Россия продолжает контактировать с новым руководством Сирии по всем актуальным вопросам. Замглавы российского МИД Михаил Богданов назвал вопрос о соглашении чисто техническим и отметил, что стороны проведут консультации по этой ситуации.
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