https://ria.ru/20250516/sirija-2017302896.html

Сирия нашла инвестора для порта Тартус после выхода из соглашения с Россией

Сирия нашла инвестора для порта Тартус после выхода из соглашения с Россией - РИА Новости, 16.05.2025

Сирия нашла инвестора для порта Тартус после выхода из соглашения с Россией

Управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило, что подписало меморандум о взаимопонимании с дубайским портовым оператором DP World на... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:24:00+03:00

2025-05-16T11:24:00+03:00

2025-05-16T17:40:00+03:00

тартус (мухафаза)

сирия

россия

дмитрий песков

михаил богданов

dp world

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017320139_0:67:1601:967_1920x0_80_0_0_d92f63fd873afcc26aae5e3898beca8d.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило, что подписало меморандум о взаимопонимании с дубайским портовым оператором DP World на сумму 800 миллионов долларов для инвестиций в порт Тартус после расторжения договора с Россией об управлении портом. В январе сирийская газета Al Watan сообщала со ссылкой на директора таможни Тартуса, что новое сирийское правительство аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом города, заключенное в 2019 году с российской стороной. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе. "Главное управление наземных погранпереходов и морских портов подписало меморандум о взаимопонимании с компанией DP World на сумму 800 миллионов долларов США. Меморандум подразумевает комплексные инвестиции в развитие, управление и эксплуатацию многоцелевого терминала в порту Тартус, что позволит повысить эффективность порта", — говорится в заявлении управления. В релизе отмечается, что сирийская погранслужба и DP World также договорились о сотрудничестве в создании промышленных зон, свободных экономических зон, сухих портов и транзитных терминалов в ряде "стратегически важных" районов Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о расторжении Дамаском инвестсоглашения по управлению портом Тартус, заявил, что Россия продолжает контактировать с новым руководством Сирии по всем актуальным вопросам. Замглавы российского МИД Михаил Богданов назвал вопрос о соглашении чисто техническим и отметил, что стороны проведут консультации по этой ситуации.

https://ria.ru/20250514/peskov-2016933721.html

https://ria.ru/20250425/siriya-2013516934.html

тартус (мухафаза)

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тартус (мухафаза), сирия, россия, дмитрий песков, михаил богданов, dp world, в мире