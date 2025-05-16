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Сирия нашла инвестора для порта Тартус после выхода из соглашения с Россией - РИА Новости, 16.05.2025
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11:24 16.05.2025 (обновлено: 17:40 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/sirija-2017302896.html
Сирия нашла инвестора для порта Тартус после выхода из соглашения с Россией
Сирия нашла инвестора для порта Тартус после выхода из соглашения с Россией - РИА Новости, 16.05.2025
Сирия нашла инвестора для порта Тартус после выхода из соглашения с Россией
Управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило, что подписало меморандум о взаимопонимании с дубайским портовым оператором DP World на... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:24:00+03:00
2025-05-16T17:40:00+03:00
тартус (мухафаза)
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило, что подписало меморандум о взаимопонимании с дубайским портовым оператором DP World на сумму 800 миллионов долларов для инвестиций в порт Тартус после расторжения договора с Россией об управлении портом. В январе сирийская газета Al Watan сообщала со ссылкой на директора таможни Тартуса, что новое сирийское правительство аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом города, заключенное в 2019 году с российской стороной. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе. "Главное управление наземных погранпереходов и морских портов подписало меморандум о взаимопонимании с компанией DP World на сумму 800 миллионов долларов США. Меморандум подразумевает комплексные инвестиции в развитие, управление и эксплуатацию многоцелевого терминала в порту Тартус, что позволит повысить эффективность порта", — говорится в заявлении управления. В релизе отмечается, что сирийская погранслужба и DP World также договорились о сотрудничестве в создании промышленных зон, свободных экономических зон, сухих портов и транзитных терминалов в ряде "стратегически важных" районов Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о расторжении Дамаском инвестсоглашения по управлению портом Тартус, заявил, что Россия продолжает контактировать с новым руководством Сирии по всем актуальным вопросам. Замглавы российского МИД Михаил Богданов назвал вопрос о соглашении чисто техническим и отметил, что стороны проведут консультации по этой ситуации.
https://ria.ru/20250514/peskov-2016933721.html
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тартус (мухафаза), сирия, россия, дмитрий песков, михаил богданов, dp world, в мире
Тартус (мухафаза), Сирия, Россия, Дмитрий Песков, Михаил Богданов, DP World, В мире
Сирия нашла инвестора для порта Тартус после выхода из соглашения с Россией

Управление морских портов Сирии подписало меморандум о сотрудничестве с DP World

© Getty Images / Gallo ImagesПорт Тартус
Порт Тартус - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Getty Images / Gallo Images
Порт Тартус. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило, что подписало меморандум о взаимопонимании с дубайским портовым оператором DP World на сумму 800 миллионов долларов для инвестиций в порт Тартус после расторжения договора с Россией об управлении портом.
В январе сирийская газета Al Watan сообщала со ссылкой на директора таможни Тартуса, что новое сирийское правительство аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом города, заключенное в 2019 году с российской стороной. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.
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"Главное управление наземных погранпереходов и морских портов подписало меморандум о взаимопонимании с компанией DP World на сумму 800 миллионов долларов США. Меморандум подразумевает комплексные инвестиции в развитие, управление и эксплуатацию многоцелевого терминала в порту Тартус, что позволит повысить эффективность порта", — говорится в заявлении управления.
В релизе отмечается, что сирийская погранслужба и DP World также договорились о сотрудничестве в создании промышленных зон, свободных экономических зон, сухих портов и транзитных терминалов в ряде "стратегически важных" районов Сирии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о расторжении Дамаском инвестсоглашения по управлению портом Тартус, заявил, что Россия продолжает контактировать с новым руководством Сирии по всем актуальным вопросам. Замглавы российского МИД Михаил Богданов назвал вопрос о соглашении чисто техническим и отметил, что стороны проведут консультации по этой ситуации.
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