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ЕС готовит санкции против "Северных потоков" - РИА Новости, 16.05.2025
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12:10 16.05.2025 (обновлено: 14:57 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/sanktsii-2017313522.html
ЕС готовит санкции против "Северных потоков"
ЕС готовит санкции против "Северных потоков" - РИА Новости, 16.05.2025
ЕС готовит санкции против "Северных потоков"
ЕС разрабатывает новые санкции для оказания давления на Россию, которые включат ограничения против газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2",... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:10:00+03:00
2025-05-16T14:57:00+03:00
еврокомиссия
тирана (город)
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
северный поток
северный поток — 2
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая — РИА Новости. ЕС разрабатывает новые санкции для оказания давления на Россию, которые включат ограничения против газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы работаем над новым пакетом санкций. В этот пакет войдут, например, санкции в отношении "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2". Он будет включать большее число судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России", — отметила она.Глава Еврокомиссии выступила с этим заявлением в Тиране, куда она прибыла для участия в саммите Европейского политического сообщества. Трансляция велась на сайте ЕК.Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, в свою очередь, подчеркнула, что предложение санкций ЕС против "Северных потоков" нацелено на то, чтобы они не были восстановлены и введены в эксплуатацию.В СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам. Немецкий таблоид Bild сообщал в начале марта, что в Швейцарии идут переговоры между компанией Nord Stream 2 AG и представителями США.В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" — интерес не только России и США. По его словам, европейские политики, которые против этого, — "либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения.
https://ria.ru/20250505/tramp-2015161660.html
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еврокомиссия, тирана (город), россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, в мире, санкции в отношении россии
Еврокомиссия, Тирана (город), Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Санкции в отношении России
ЕС готовит санкции против "Северных потоков"

Фон дер Ляйен: ЕС готовит санкции против "Северных потоков" и российской нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая — РИА Новости. ЕС разрабатывает новые санкции для оказания давления на Россию, которые включат ограничения против газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы работаем над новым пакетом санкций. В этот пакет войдут, например, санкции в отношении "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2". Он будет включать большее число судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России", — отметила она.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал "Северные потоки"
5 мая, 21:40
Глава Еврокомиссии выступила с этим заявлением в Тиране, куда она прибыла для участия в саммите Европейского политического сообщества. Трансляция велась на сайте ЕК.
Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, в свою очередь, подчеркнула, что предложение санкций ЕС против "Северных потоков" нацелено на то, чтобы они не были восстановлены и введены в эксплуатацию.
В СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам. Немецкий таблоид Bild сообщал в начале марта, что в Швейцарии идут переговоры между компанией Nord Stream 2 AG и представителями США.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Германии допустили новую атаку на "Северный поток — 2"
6 мая, 07:10
В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" — интерес не только России и США. По его словам, европейские политики, которые против этого, — "либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения.

"Северный поток — 2" тянется от России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершили в сентябре 2021 года. В начале 2022-го ФРГ остановила сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Взрывы на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022-го. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила дело и запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.

Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Немецкий политик раскритиковала новые санкции ЕС против России
14 мая, 20:30
 
ЕврокомиссияТирана (город)РоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзСеверный потокСеверный поток — 2В миреСанкции в отношении России
 
 
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