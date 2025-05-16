https://ria.ru/20250516/sanktsii-2017313522.html

ЕС готовит санкции против "Северных потоков"

ЕС готовит санкции против "Северных потоков" - РИА Новости, 16.05.2025

ЕС готовит санкции против "Северных потоков"

ЕС разрабатывает новые санкции для оказания давления на Россию, которые включат ограничения против газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2",... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:10:00+03:00

2025-05-16T12:10:00+03:00

2025-05-16T14:57:00+03:00

еврокомиссия

тирана (город)

россия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

северный поток

северный поток — 2

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая — РИА Новости. ЕС разрабатывает новые санкции для оказания давления на Россию, которые включат ограничения против газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы работаем над новым пакетом санкций. В этот пакет войдут, например, санкции в отношении "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2". Он будет включать большее число судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России", — отметила она.Глава Еврокомиссии выступила с этим заявлением в Тиране, куда она прибыла для участия в саммите Европейского политического сообщества. Трансляция велась на сайте ЕК.Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, в свою очередь, подчеркнула, что предложение санкций ЕС против "Северных потоков" нацелено на то, чтобы они не были восстановлены и введены в эксплуатацию.В СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам. Немецкий таблоид Bild сообщал в начале марта, что в Швейцарии идут переговоры между компанией Nord Stream 2 AG и представителями США.В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" — интерес не только России и США. По его словам, европейские политики, которые против этого, — "либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения.

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https://ria.ru/20250506/germanija-2015194067.html

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еврокомиссия, тирана (город), россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, в мире, санкции в отношении россии