ЕС готовит санкции против "Северных потоков"
Фон дер Ляйен: ЕС готовит санкции против "Северных потоков" и российской нефти
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая — РИА Новости. ЕС разрабатывает новые санкции для оказания давления на Россию, которые включат ограничения против газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы работаем над новым пакетом санкций. В этот пакет войдут, например, санкции в отношении "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2". Он будет включать большее число судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России", — отметила она.
Глава Еврокомиссии выступила с этим заявлением в Тиране, куда она прибыла для участия в саммите Европейского политического сообщества. Трансляция велась на сайте ЕК.
В СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам. Немецкий таблоид Bild сообщал в начале марта, что в Швейцарии идут переговоры между компанией Nord Stream 2 AG и представителями США.
В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" — интерес не только России и США. По его словам, европейские политики, которые против этого, — "либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения.
"Северный поток — 2" тянется от России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершили в сентябре 2021 года. В начале 2022-го ФРГ остановила сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Взрывы на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022-го. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила дело и запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.