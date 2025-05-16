https://ria.ru/20250516/rossiya-2017465235.html
Мантуров дал поручения, касающиеся поддержки детей с ПТСР
Мантуров дал поручения, касающиеся поддержки детей с ПТСР - РИА Новости, 16.05.2025
Мантуров дал поручения, касающиеся поддержки детей с ПТСР
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпросвещению и Минздраву РФ обеспечить обучение школьных психологов для оказания квалифицированной помощи детям... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:28:00+03:00
2025-05-16T18:28:00+03:00
2025-05-16T18:28:00+03:00
общество
россия
калининградская область
денис мантуров
сергей кириенко
алексей беспрозванных
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпросвещению и Минздраву РФ обеспечить обучение школьных психологов для оказания квалифицированной помощи детям с ПТСР, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера. "По итогам детального обсуждения нюансов этой сложной работы Денис Мантуров дал поручение Министерству просвещения и Минздраву России обеспечить обучение школьных психологов оказанию квалифицированной помощи детям с ПТСР, а также сказал о необходимости активно привлекать к этой работе психологов МЧС России", - говорится в сообщении. Первый вице-премьер Денис Мантуров, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных встретились с участниками специальной военной операции и членами их семей. Так, участники встречи затронули вопрос организации психологической помощи участникам СВО и членам их семей, особенно детям.
https://ria.ru/20250220/psikholog-2000638575.html
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общество, россия, калининградская область, денис мантуров, сергей кириенко, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Калининградская область, Денис Мантуров, Сергей Кириенко, Алексей Беспрозванных, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мантуров дал поручения, касающиеся поддержки детей с ПТСР
Мантуров поручил обеспечить обучение школьных психологов для помощи детям с ПТСР