Рейтинг@Mail.ru
Мантуров дал поручения, касающиеся поддержки детей с ПТСР - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rossiya-2017465235.html
Мантуров дал поручения, касающиеся поддержки детей с ПТСР
Мантуров дал поручения, касающиеся поддержки детей с ПТСР - РИА Новости, 16.05.2025
Мантуров дал поручения, касающиеся поддержки детей с ПТСР
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпросвещению и Минздраву РФ обеспечить обучение школьных психологов для оказания квалифицированной помощи детям... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:28:00+03:00
2025-05-16T18:28:00+03:00
общество
россия
калининградская область
денис мантуров
сергей кириенко
алексей беспрозванных
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951125182_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_650923c0ca791bcbb797a978640c00e4.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпросвещению и Минздраву РФ обеспечить обучение школьных психологов для оказания квалифицированной помощи детям с ПТСР, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера. "По итогам детального обсуждения нюансов этой сложной работы Денис Мантуров дал поручение Министерству просвещения и Минздраву России обеспечить обучение школьных психологов оказанию квалифицированной помощи детям с ПТСР, а также сказал о необходимости активно привлекать к этой работе психологов МЧС России", - говорится в сообщении. Первый вице-премьер Денис Мантуров, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных встретились с участниками специальной военной операции и членами их семей. Так, участники встречи затронули вопрос организации психологической помощи участникам СВО и членам их семей, особенно детям.
https://ria.ru/20250220/psikholog-2000638575.html
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951125182_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_edbf914ad296ce1e1928dcbff6afe8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, калининградская область, денис мантуров, сергей кириенко, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Калининградская область, Денис Мантуров, Сергей Кириенко, Алексей Беспрозванных, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мантуров дал поручения, касающиеся поддержки детей с ПТСР

Мантуров поручил обеспечить обучение школьных психологов для помощи детям с ПТСР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпросвещению и Минздраву РФ обеспечить обучение школьных психологов для оказания квалифицированной помощи детям с ПТСР, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера.
"По итогам детального обсуждения нюансов этой сложной работы Денис Мантуров дал поручение Министерству просвещения и Минздраву России обеспечить обучение школьных психологов оказанию квалифицированной помощи детям с ПТСР, а также сказал о необходимости активно привлекать к этой работе психологов МЧС России", - говорится в сообщении.
Первый вице-премьер Денис Мантуров, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных встретились с участниками специальной военной операции и членами их семей. Так, участники встречи затронули вопрос организации психологической помощи участникам СВО и членам их семей, особенно детям.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Госдуму внесли проект о регулировании деятельности психологов
20 февраля, 19:24
 
ОбществоРоссияКалининградская областьДенис МантуровСергей КириенкоАлексей БеспрозванныхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала