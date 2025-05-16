Трамп может позвонить Путину, передает CNN
CNN: Трамп может позвонить Путину для обсуждения урегулирования на Украине
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "может" позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине, сообщает телеканал CNN.
"Трамп заявил... что он "может" позвонить российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить завершение (конфликта на Украине - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным
16 мая, 13:36