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Трамп может позвонить Путину, передает CNN - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 16.05.2025 (обновлено: 14:36 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/putin-2017374211.html
Трамп может позвонить Путину, передает CNN
Трамп может позвонить Путину, передает CNN - РИА Новости, 16.05.2025
Трамп может позвонить Путину, передает CNN
Президент США Дональд Трамп заявил, что "может" позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:29:00+03:00
2025-05-16T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "может" позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине, сообщает телеканал CNN."Трамп заявил... что он "может" позвонить российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить завершение (конфликта на Украине - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
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Трамп может позвонить Путину, передает CNN

CNN: Трамп может позвонить Путину для обсуждения урегулирования на Украине

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "может" позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине, сообщает телеканал CNN.
"Трамп заявил... что он "может" позвонить российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить завершение (конфликта на Украине - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным
16 мая, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияСтамбулДональд ТрампДмитрий ПесковСША
 
 
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