https://ria.ru/20250516/putin-2017292212.html

ВЦИОМ: более 80 процентов опрошенных россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: более 80 процентов опрошенных россиян доверяют Путину - РИА Новости, 16.05.2025

ВЦИОМ: более 80 процентов опрошенных россиян доверяют Путину

Большинство (81,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 79,2% опрошенных граждан одобряют его работу на посту главы государства, следует из... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:48:00+03:00

2025-05-16T10:48:00+03:00

2025-05-16T21:59:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Большинство (81,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 79,2% опрошенных граждан одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Восемь из десяти (81,2%) респондентов заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 15,2% респондентов. Кроме того, 79,2% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют — 13,3%. Работу правительства России одобряют 52,7% опрошенных, не одобряют — 17,4%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 62,3% респондентов, а 18,8% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36,8% россиян назвали "Единую Россию", 11,2% — ЛДПР, 9,9% — КПРФ, 6,4% — партию "Новые люди", 4% — партию "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Кроме того, 9,1% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5-11 мая 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает одного процента.

https://ria.ru/20250410/vtsiom-2010450139.html

https://ria.ru/20250220/vtsiom-2000574068.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия