https://ria.ru/20250516/pushilin-2017253226.html
Пушилин заявил о продвижении ВС России по линии соприкосновения в ДНР
Пушилин заявил о продвижении ВС России по линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 16.05.2025
Пушилин заявил о продвижении ВС России по линии соприкосновения в ДНР
ВС России продвигаются в ДНР практически по всей линии соприкосновения, сейчас в том числе идут бои в районе стратегически важного села Богатырь, заявил РИА... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:22:00+03:00
2025-05-16T05:22:00+03:00
2025-05-16T08:59:00+03:00
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КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. ВС России продвигаются в ДНР практически по всей линии соприкосновения, сейчас в том числе идут бои в районе стратегически важного села Богатырь, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum"."Мы фиксируем продвижение практически по всей линии соприкосновения, где-то больше, где-то меньше — разной интенсивности. Еженедельно освобождается два-три населенных пункта", — сказал он.В частности, уточнил глава ДНР, сейчас идут бои в районе населенного пункта Богатырь на Новоселковском направлении.Освобождение даже небольших населенных пунктов порой "имеет стратегическое значение" в плане создания более благоприятных позиций для дальнейшего продвижения. В качестве такого примера он привел Богатырь. Село Богатырь находится в Великоновоселковском районе ДНР и играет важную роль в контексте дальнейшего освобождения территории региона: это крупнейший в районе логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
https://ria.ru/20250516/khusnullin-2017247124.html
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донецкая народная республика, днепропетровская область, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин заявил о продвижении ВС России по линии соприкосновения в ДНР
Пушилин: ВС России ведут бои за стратегически важное село Богатырь в ДНР
КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. ВС России продвигаются в ДНР практически по всей линии соприкосновения, сейчас в том числе идут бои в районе стратегически важного села Богатырь, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
"Мы фиксируем продвижение практически по всей линии соприкосновения, где-то больше, где-то меньше — разной интенсивности. Еженедельно освобождается два-три населенных пункта", — сказал он.
В частности, уточнил глава ДНР, сейчас идут бои в районе населенного пункта Богатырь на Новоселковском направлении.
Освобождение даже небольших населенных пунктов порой "имеет стратегическое значение" в плане создания более благоприятных позиций для дальнейшего продвижения. В качестве такого примера он привел Богатырь.
Село Богатырь находится в Великоновоселковском районе ДНР
и играет важную роль в контексте дальнейшего освобождения территории региона: это крупнейший в районе логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью
.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".