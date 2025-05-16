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Пушилин заявил о продвижении ВС России по линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 16.05.2025 (обновлено: 08:59 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/pushilin-2017253226.html
Пушилин заявил о продвижении ВС России по линии соприкосновения в ДНР
Пушилин заявил о продвижении ВС России по линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 16.05.2025
Пушилин заявил о продвижении ВС России по линии соприкосновения в ДНР
ВС России продвигаются в ДНР практически по всей линии соприкосновения, сейчас в том числе идут бои в районе стратегически важного села Богатырь, заявил РИА... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:22:00+03:00
2025-05-16T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
денис пушилин
вооруженные силы рф
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КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. ВС России продвигаются в ДНР практически по всей линии соприкосновения, сейчас в том числе идут бои в районе стратегически важного села Богатырь, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum"."Мы фиксируем продвижение практически по всей линии соприкосновения, где-то больше, где-то меньше — разной интенсивности. Еженедельно освобождается два-три населенных пункта", — сказал он.В частности, уточнил глава ДНР, сейчас идут бои в районе населенного пункта Богатырь на Новоселковском направлении.Освобождение даже небольших населенных пунктов порой "имеет стратегическое значение" в плане создания более благоприятных позиций для дальнейшего продвижения. В качестве такого примера он привел Богатырь. Село Богатырь находится в Великоновоселковском районе ДНР и играет важную роль в контексте дальнейшего освобождения территории региона: это крупнейший в районе логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
https://ria.ru/20250516/khusnullin-2017247124.html
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донецкая народная республика, днепропетровская область, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин заявил о продвижении ВС России по линии соприкосновения в ДНР

Пушилин: ВС России ведут бои за стратегически важное село Богатырь в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. ВС России продвигаются в ДНР практически по всей линии соприкосновения, сейчас в том числе идут бои в районе стратегически важного села Богатырь, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
"Мы фиксируем продвижение практически по всей линии соприкосновения, где-то больше, где-то меньше — разной интенсивности. Еженедельно освобождается два-три населенных пункта", — сказал он.
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В частности, уточнил глава ДНР, сейчас идут бои в районе населенного пункта Богатырь на Новоселковском направлении.
Освобождение даже небольших населенных пунктов порой "имеет стратегическое значение" в плане создания более благоприятных позиций для дальнейшего продвижения. В качестве такого примера он привел Богатырь.
Село Богатырь находится в Великоновоселковском районе ДНР и играет важную роль в контексте дальнейшего освобождения территории региона: это крупнейший в районе логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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