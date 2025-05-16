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В Сеуле прошел финал конкурса по русскому языку - РИА Новости, 16.05.2025
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19:28 16.05.2025
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В Сеуле прошел финал конкурса по русскому языку
В Сеуле прошел финал конкурса по русскому языку - РИА Новости, 16.05.2025
В Сеуле прошел финал конкурса по русскому языку
Финал 15-го Конкурса по русскому языку для студентов южнокорейских вузов состоялся в пятницу в Южной Корее с участием посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:28:00+03:00
2025-05-16T19:28:00+03:00
россия
южная корея
сеул
георгий зиновьев
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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СЕУЛ, 16 мая - РИА Новости. Финал 15-го Конкурса по русскому языку для студентов южнокорейских вузов состоялся в пятницу в Южной Корее с участием посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева, который отметил важность его проведения для будущего укрепления и расширения гуманитарных связей между двумя странами, передаёт корреспондент РИА Новости. Ежегодный конкурс, который проводится уже в 15-й раз, не прекращался даже в годы пандемии коронавируса. В этом году в организации конкурса принимали участие Институт российских исследований Университета иностранных языков Хангук, Посольство РФ в Южной Корее, Россотрудничество, Национальный исследовательский фонд Кореи (NRF), Корейско-российский деловой совет (KRBC) и Ассоциация корейско-российских обменов. Заключительные этапы конкурса посетил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. Он отметил, что конкурс, который внес значительный вклад в "становление нового поколения русистов" в Южной Корее,в этом году приурочен к 35-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея. "Отрадно, что на протяжении многих лет конкурс неизменно пользуется большой популярностью у студентов, что свидетельствует о сохранении у граждан Республики Корея искреннего интереса к российской культуре и внушает надежду на укрепление и расширение гуманитарных связей между нашими странами в будущем", - заявил посол на церемонии открытия финала. Он пояснил, что во многом именно через изучение языка другого государства между народами выстраиваются "прочные узы", лежащие в основе двустороннего взаимодействия. Зиновьев пожелал успехов участникам и отметил, что мероприятие проходит в преддверии Дня славянской письменности и культуры 24 мая. В этот день вспоминают о создателях славянской азбуки - святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Посольство в связи с этим передало в дар организаторам конкурса выставку "Русская азбука в рисунках Марины Ханковой", часть экспонатов которой была выставлена в фойе здания, где проходило соревнование. На открытии конкурса также выступили проректор Университета иностранных языков Хангук господин Ким Чхун Сик и президент Корейско-российского делового совета Пак Чон Хо. Присутствовал и директор Центра российских исследований Университета иностранных языков Хангук господин Чхве У Ик. Отборочные этапы конкурса прошли еще в апреле. В завершительный этап прошли восемь студентов, в том числе учащиеся Университета иностранных языков Хангук, университетов Сонгюнгван, Кёнсан, Тангук и Ённам, а также Военной академии иностранных языков. Конкурсанты выступали с заявлениями, задавали вопросы и проводили панельную дискуссию, обсуждая на русском языке различные вопросы, касающиеся тематики конкурса - например, являются ли искусством произведения, созданные искусственным интеллектом или с его помощью. Главный приз в размере миллиона вон (около 710 долларов) забрал студент государственного университета Кёнсан Пак Чжун Хёк. Золото получила студентка Университета иностранных языков Хангук Чон Чжи Юн, второе и третье места - студент Военной академии иностранных языков Ким Дон Гюн и учащаяся университета Сонгюнгван Ли Син И. Остальные финалисты получили приз зрительских симпатий. Все участники финала в дальнейшем получат призы и грамоты на отдельной церемонии награждения в посольстве РФ, она состоится 6 июня.
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016217696.html
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россия, южная корея, сеул, георгий зиновьев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Россия, Южная Корея, Сеул, Георгий Зиновьев, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Сеуле прошел финал конкурса по русскому языку

Посол РФ в Сеуле Зиновьев отметил важность проведения конкурса по русскому языку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 16 мая - РИА Новости. Финал 15-го Конкурса по русскому языку для студентов южнокорейских вузов состоялся в пятницу в Южной Корее с участием посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева, который отметил важность его проведения для будущего укрепления и расширения гуманитарных связей между двумя странами, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ежегодный конкурс, который проводится уже в 15-й раз, не прекращался даже в годы пандемии коронавируса. В этом году в организации конкурса принимали участие Институт российских исследований Университета иностранных языков Хангук, Посольство РФ в Южной Корее, Россотрудничество, Национальный исследовательский фонд Кореи (NRF), Корейско-российский деловой совет (KRBC) и Ассоциация корейско-российских обменов.
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Заключительные этапы конкурса посетил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. Он отметил, что конкурс, который внес значительный вклад в "становление нового поколения русистов" в Южной Корее,в этом году приурочен к 35-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея.
«
"Отрадно, что на протяжении многих лет конкурс неизменно пользуется большой популярностью у студентов, что свидетельствует о сохранении у граждан Республики Корея искреннего интереса к российской культуре и внушает надежду на укрепление и расширение гуманитарных связей между нашими странами в будущем", - заявил посол на церемонии открытия финала. Он пояснил, что во многом именно через изучение языка другого государства между народами выстраиваются "прочные узы", лежащие в основе двустороннего взаимодействия.
Зиновьев пожелал успехов участникам и отметил, что мероприятие проходит в преддверии Дня славянской письменности и культуры 24 мая. В этот день вспоминают о создателях славянской азбуки - святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Посольство в связи с этим передало в дар организаторам конкурса выставку "Русская азбука в рисунках Марины Ханковой", часть экспонатов которой была выставлена в фойе здания, где проходило соревнование.
На открытии конкурса также выступили проректор Университета иностранных языков Хангук господин Ким Чхун Сик и президент Корейско-российского делового совета Пак Чон Хо. Присутствовал и директор Центра российских исследований Университета иностранных языков Хангук господин Чхве У Ик.
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Отборочные этапы конкурса прошли еще в апреле. В завершительный этап прошли восемь студентов, в том числе учащиеся Университета иностранных языков Хангук, университетов Сонгюнгван, Кёнсан, Тангук и Ённам, а также Военной академии иностранных языков.
Конкурсанты выступали с заявлениями, задавали вопросы и проводили панельную дискуссию, обсуждая на русском языке различные вопросы, касающиеся тематики конкурса - например, являются ли искусством произведения, созданные искусственным интеллектом или с его помощью.
Главный приз в размере миллиона вон (около 710 долларов) забрал студент государственного университета Кёнсан Пак Чжун Хёк. Золото получила студентка Университета иностранных языков Хангук Чон Чжи Юн, второе и третье места - студент Военной академии иностранных языков Ким Дон Гюн и учащаяся университета Сонгюнгван Ли Син И. Остальные финалисты получили приз зрительских симпатий. Все участники финала в дальнейшем получат призы и грамоты на отдельной церемонии награждения в посольстве РФ, она состоится 6 июня.
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