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Пошлина на экспорт пшеницы с 21 по 27 мая снизится - РИА Новости, 16.05.2025
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20:59 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/poshliny-2017497665.html
Пошлина на экспорт пшеницы с 21 по 27 мая снизится
Пошлина на экспорт пшеницы с 21 по 27 мая снизится - РИА Новости, 16.05.2025
Пошлина на экспорт пшеницы с 21 по 27 мая снизится
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 21 по 27 мая снизится до 1550,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 665,7 рубля за тонну, на ячмень - останется... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:59:00+03:00
2025-05-16T20:59:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 21 по 27 мая снизится до 1550,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 665,7 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 250,5 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 14 по 20 мая, составляет 1755,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 0 рублей, кукурузы - 872,4 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Пошлина на экспорт пшеницы с 21 по 27 мая снизится

Пошлина на экспорт пшеницы с 21 по 27 мая снизится до 1550,3 рубля за тонну

© РИА Новости / Дмитрий Степанов | Перейти в медиабанкУборка пшеницы в районе Ставропольского края
Уборка пшеницы в районе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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Уборка пшеницы в районе Ставропольского края. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 21 по 27 мая снизится до 1550,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 665,7 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 250,5 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 14 по 20 мая, составляет 1755,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 0 рублей, кукурузы - 872,4 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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