Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские переговорщики в Стамбуле находятся на постоянной связи с Москвой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Среди других его заявлений:
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- Путин получает информацию от делегации в Стамбуле в режиме онлайн.
- Представители России имеют все необходимые установки по переговорной позиции, выработанные во время совещания перед их отъездом в Стамбул.
- Москва надеется, что прямые переговоры России и Украины начнутся в ближайшее время.
- Контакты Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования украинского конфликта, необходима встреча двух лидеров для обсуждения широкого круга вопросов.
- Субстантивных предложений по возобновлению работы Совета Россия — НАТО пока не было.
- Вопросы, связанные со стратегической стабильностью на европейском континенте, нужно обсуждать, и как можно скорее.
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Накануне российская делегация прибыла в Стамбул на первые за три года переговоры с Украиной, провести которые предложил Владимир Путин. Но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на сегодня, 16 мая, но время их начала до сих пор не определено.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.