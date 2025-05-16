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Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2025
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13:21 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/peskov-2017346563.html
Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле
Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2025
Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле
Российские переговорщики в Стамбуле находятся на постоянной связи с Москвой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:21:00+03:00
2025-05-16T13:21:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские переговорщики в Стамбуле находятся на постоянной связи с Москвой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Среди других его заявлений:Накануне российская делегация прибыла в Стамбул на первые за три года переговоры с Украиной, провести которые предложил Владимир Путин. Но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на сегодня, 16 мая, но время их начала до сих пор не определено. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025

Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские переговорщики в Стамбуле находятся на постоянной связи с Москвой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Среди других его заявлений:
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
  • Путин получает информацию от делегации в Стамбуле в режиме онлайн.
  • Представители России имеют все необходимые установки по переговорной позиции, выработанные во время совещания перед их отъездом в Стамбул.
  • Москва надеется, что прямые переговоры России и Украины начнутся в ближайшее время.
  • Контакты Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования украинского конфликта, необходима встреча двух лидеров для обсуждения широкого круга вопросов.
  • Субстантивных предложений по возобновлению работы Совета Россия — НАТО пока не было.
  • Вопросы, связанные со стратегической стабильностью на европейском континенте, нужно обсуждать, и как можно скорее.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле сумели удивить
15 мая, 21:11
Накануне российская делегация прибыла в Стамбул на первые за три года переговоры с Украиной, провести которые предложил Владимир Путин. Но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на сегодня, 16 мая, но время их начала до сих пор не определено.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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РоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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