https://ria.ru/20250516/peskov-2017346563.html

Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле

Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2025

Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле

Российские переговорщики в Стамбуле находятся на постоянной связи с Москвой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:21:00+03:00

2025-05-16T13:21:00+03:00

2025-05-16T13:21:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013917840_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_e9dec05dfd1afe11770a4e19df37e4c9.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские переговорщики в Стамбуле находятся на постоянной связи с Москвой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Среди других его заявлений:Накануне российская делегация прибыла в Стамбул на первые за три года переговоры с Украиной, провести которые предложил Владимир Путин. Но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на сегодня, 16 мая, но время их начала до сих пор не определено. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017269638.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025