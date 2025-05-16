Турецкий генерал прокомментировал переговоры между Россией и Украиной
Генерал Карауз назвал переговоры Москвы и Киева маленьким шагом к большому миру
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
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БАКУ, 16 мая – РИА Новости. В сложившейся ситуации между Россией и Украиной было важно начать переговорный процесс, и это уже можно считать маленьким шагом для достижения большого мира между сторонами конфликта, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военный эксперт, турецкий генерал в отставке Юджель Карауз.
"В сложившейся ситуации для достижения (мира) между Россией и Украиной было важно начать переговорный процесс и это уже можно считать маленьким шагом для достижения большого мира между сторонами конфликта. А если учитывать, что стороны еще и сумели договориться, прийти к общему мнению по ряду вопросов, например, таких важных процессов как обмен пленными, то стамбульские переговоры можно считать удавшимися. Как же было приятно услышать о том, что стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня", - отметил турецкий эксперт.
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По его словам, сейчас сторонам необходимо оставаться на этих же рельсах.
"Естественно, имеются силы, которым не выгоден мир между Москвой и Киевом. Именно по этой причине сторонам сейчас стоит еще более быть бдительными и не поддаваться провокациям извне. Я думаю, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в ближайшее время, максимум через неделю. Учитывая то, что обе стороны были довольны местом проведения переговоров, то вполне возможно, что и следующие встречи состоятся именно в Стамбуле", - отметил собеседник агентства.
Турецкий экс-генерал подчеркнул, что ранее переговоры срывались исключительно из-за вмешательства некоторых европейских стран.
"Эти самые европейские страны, естественно, никак не могли влиять на позицию Кремля, а вот на позицию Киева – спокойно. И именно эти факторы никак не давали сторонам шагнуть в направлении мира. Сейчас в Киеве наверняка начали понимать и осознавать, что все обещанные украинской стороне этими самими европейскими странами три года назад цели и достижения оказались частью политической игры Запада", - отметил Карауз.
Эксперт также заявил, что в ближайшее время стороны могут достичь и всеобщего перемирия.
"Но пока рано говорить о каких-либо значимых достижениях сторон именно по мирной повестке, так как это длительный процесс, требующий больших усилий", - подытожил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.