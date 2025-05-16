https://ria.ru/20250516/peregovory-2017419953.html

Россия и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня

Россия и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня - РИА Новости, 16.05.2025

Россия и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня

Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:39:00+03:00

2025-05-16T16:39:00+03:00

2025-05-16T17:45:00+03:00

москва

киев

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

владимир мединский

турция

стамбул

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017447231_0:284:3135:2047_1920x0_80_0_0_c1af5ce7687afc05e61a83ae292f0bfe.jpg

СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский."Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях", - сообщил Мединский журналистам.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

москва

киев

турция

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, киев, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, турция, стамбул, в мире, россия, украина