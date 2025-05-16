https://ria.ru/20250516/peregovory-2017419953.html
Россия и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня
Россия и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня - РИА Новости, 16.05.2025
Россия и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня
Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:39:00+03:00
2025-05-16T16:39:00+03:00
2025-05-16T17:45:00+03:00
москва
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский."Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях", - сообщил Мединский журналистам.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, киев, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, турция, стамбул, в мире, россия, украина
Москва, Киев, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский, Турция, Стамбул, В мире, Россия, Украина
Россия и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня
Мединский: Москва и Киев договорились прописать предложения по прекращению огня