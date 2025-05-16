Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 16.05.2025 (обновлено: 17:45 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017419953.html
Россия и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня
Россия и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня - РИА Новости, 16.05.2025
Россия и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня
Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:39:00+03:00
2025-05-16T17:45:00+03:00
москва
киев
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир мединский
турция
стамбул
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017447231_0:284:3135:2047_1920x0_80_0_0_c1af5ce7687afc05e61a83ae292f0bfe.jpg
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский."Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях", - сообщил Мединский журналистам.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
москва
киев
турция
стамбул
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017447231_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_8a8a87870ccee32c5d1214590c8317dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, киев, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, турция, стамбул, в мире, россия, украина
Москва, Киев, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский, Турция, Стамбул, В мире, Россия, Украина
Россия и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня

Мединский: Москва и Киев договорились прописать предложения по прекращению огня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
«
"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях", - сообщил Мединский журналистам.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
 
МоскваКиевПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир МединскийТурцияСтамбулВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала