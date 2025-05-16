https://ria.ru/20250516/peregovory-2017411097.html

Переговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены

Переговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены - РИА Новости, 16.05.2025

Переговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены

Переговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены, ситуация с возможным их продолжением пока не ясна, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:21:00+03:00

2025-05-16T16:21:00+03:00

2025-05-16T16:37:00+03:00

россия

украина

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

стамбул

турция

ибрагим калын

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Переговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены, ситуация с возможным их продолжением пока не ясна, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Глава делегации Киева Рустем Умеров, в свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров. По его словам, стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.Трехсторонняя встреча Россия — Украина — Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Ранее в пятницу состоялись переговоры делегаций США, Украины и Турции.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее в четверг встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на пятницу.Как подчеркивал глава российской делегации Владимир Мединский, представители Москвы настроены на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладают всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с переговоров России и Украины в Стамбуле Кадры с переговоров России и Украины 2025-05-16T16:21 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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