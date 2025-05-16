Переговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Переговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены, ситуация с возможным их продолжением пока не ясна, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Глава делегации Киева Рустем Умеров, в свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров. По его словам, стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.
Трехсторонняя встреча Россия — Украина — Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Ранее в пятницу состоялись переговоры делегаций США, Украины и Турции.
Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.
Тем не менее в четверг встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на пятницу.
Тем не менее в четверг встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на пятницу.
Как подчеркивал глава российской делегации Владимир Мединский, представители Москвы настроены на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладают всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
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