AFP: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано
AFP: возобновление переговоров России и Украины в Стамбуле пока не запланировано
© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Возобновление переговоров между Россией и Украиной в пятницу возможно, но пока не запланировано, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
"Другой раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле в пятницу "возможен"..., но... ничего не запланировано", - говорится в сообщении агентства.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.