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AFP: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 16.05.2025 (обновлено: 16:03 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017405090.html
AFP: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано
AFP: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано - РИА Новости, 16.05.2025
AFP: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано
Возобновление переговоров между Россией и Украиной в пятницу возможно, но пока не запланировано, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:57:00+03:00
2025-05-16T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
украина
стамбул
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017360464_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_762de182a93b5a56b87c0e5681d3a775.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Возобновление переговоров между Россией и Украиной в пятницу возможно, но пока не запланировано, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного украинского чиновника.Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин."Другой раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле в пятницу "возможен"..., но... ничего не запланировано", - говорится в сообщении агентства.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), в мире
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), В мире
AFP: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано

AFP: возобновление переговоров России и Украины в Стамбуле пока не запланировано

© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Возобновление переговоров между Россией и Украиной в пятницу возможно, но пока не запланировано, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
"Другой раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле в пятницу "возможен"..., но... ничего не запланировано", - говорится в сообщении агентства.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вот вам фон переговоров: Путин одной подписью унизил одних и испугал других
16 мая, 08:00
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле
16 мая, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)В мире
 
 
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