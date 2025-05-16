Рейтинг@Mail.ru
Российская и украинская делегации не покидали место проведения переговоров - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 16.05.2025 (обновлено: 16:54 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017404360.html
Российская и украинская делегации не покидали место проведения переговоров
Российская и украинская делегации не покидали место проведения переговоров - РИА Новости, 16.05.2025
Российская и украинская делегации не покидали место проведения переговоров
Делегации РФ и Украины пока не покидали место проведения переговоров в Стамбуле на фоне возможной паузы в переговорах, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:55:00+03:00
2025-05-16T16:54:00+03:00
россия
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
турция
в мире
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017371955_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e68860ee5ebbcbf69c152d9699d4c54.jpg
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Делегации РФ и Украины пока не покидали место проведения переговоров в Стамбуле на фоне возможной паузы в переговорах, передают корреспонденты РИА Новости.По состоянию на 15.50 мск с территории Рабочего офиса администрации президента Турции не выезжали автомобили с делегациями.Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. При этом источник в МИД Турции ранее сообщил РИА Новости, что первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск.Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
россия
украина
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017371955_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4ecbdc10c33835cd41f9a5a899abf966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, турция, в мире, хакан фидан
Россия, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Турция, В мире, Хакан Фидан
Российская и украинская делегации не покидали место проведения переговоров

Делегации РФ и Украины пока не покидали место проведения переговоров в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Делегации РФ и Украины пока не покидали место проведения переговоров в Стамбуле на фоне возможной паузы в переговорах, передают корреспонденты РИА Новости.
По состоянию на 15.50 мск с территории Рабочего офиса администрации президента Турции не выезжали автомобили с делегациями.
Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. При этом источник в МИД Турции ранее сообщил РИА Новости, что первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск.
Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.
Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
 
РоссияУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулТурцияВ миреХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала