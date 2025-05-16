https://ria.ru/20250516/peregovory-2017404360.html

Российская и украинская делегации не покидали место проведения переговоров

Российская и украинская делегации не покидали место проведения переговоров - РИА Новости, 16.05.2025

Российская и украинская делегации не покидали место проведения переговоров

Делегации РФ и Украины пока не покидали место проведения переговоров в Стамбуле на фоне возможной паузы в переговорах, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:55:00+03:00

2025-05-16T15:55:00+03:00

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Делегации РФ и Украины пока не покидали место проведения переговоров в Стамбуле на фоне возможной паузы в переговорах, передают корреспонденты РИА Новости.По состоянию на 15.50 мск с территории Рабочего офиса администрации президента Турции не выезжали автомобили с делегациями.Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. При этом источник в МИД Турции ранее сообщил РИА Новости, что первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск.Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, турция, в мире, хакан фидан