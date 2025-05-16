https://ria.ru/20250516/peregovory-2017397348.html
Российская делегация на время вышла из зала, где проходят переговоры
Российская делегация на время вышла из зала, где проходят переговоры - РИА Новости, 16.05.2025
Российская делегация на время вышла из зала, где проходят переговоры
Российская делегация вышла из зала, где проходят переговоры с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:41:00+03:00
2025-05-16T15:41:00+03:00
2025-05-16T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация вышла из зала, где проходят переговоры с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.При этом источник в МИД Турции ранее сообщил РИА Новости, что первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины завершились в Стамбуле спустя почти два часа.Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13.37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан присутствовал в зале с делегациями."Делегация вышла из зала переговоров", - сообщил источник.Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, украина, стамбул, хакан фидан, ибрагим калын, россия, турция
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, Ибрагим Калын, Россия, Турция
Российская делегация на время вышла из зала, где проходят переговоры
Российская делегация на время вышла из зала, где проходят переговоры с Украиной