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Российская делегация на время вышла из зала, где проходят переговоры - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 16.05.2025 (обновлено: 15:50 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017397348.html
Российская делегация на время вышла из зала, где проходят переговоры
Российская делегация на время вышла из зала, где проходят переговоры - РИА Новости, 16.05.2025
Российская делегация на время вышла из зала, где проходят переговоры
Российская делегация вышла из зала, где проходят переговоры с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:41:00+03:00
2025-05-16T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
украина
стамбул
хакан фидан
ибрагим калын
россия
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация вышла из зала, где проходят переговоры с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.При этом источник в МИД Турции ранее сообщил РИА Новости, что первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины завершились в Стамбуле спустя почти два часа.Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13.37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан присутствовал в зале с делегациями."Делегация вышла из зала переговоров", - сообщил источник.Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, украина, стамбул, хакан фидан, ибрагим калын, россия, турция
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, Ибрагим Калын, Россия, Турция
Российская делегация на время вышла из зала, где проходят переговоры

Российская делегация на время вышла из зала, где проходят переговоры с Украиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация вышла из зала, где проходят переговоры с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
При этом источник в МИД Турции ранее сообщил РИА Новости, что первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины завершились в Стамбуле спустя почти два часа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13.37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.
Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан присутствовал в зале с делегациями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вот вам фон переговоров: Путин одной подписью унизил одних и испугал других
16 мая, 08:00
"Делегация вышла из зала переговоров", - сообщил источник.
Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.
Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле завершилась
16 мая, 15:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреУкраинаСтамбулХакан ФиданИбрагим КалынРоссияТурция
 
 
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