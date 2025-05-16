https://ria.ru/20250516/peregovory-2017391029.html

Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле завершилась

Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле завершилась - РИА Новости, 16.05.2025

Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле завершилась

Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:23:00+03:00

2025-05-16T15:23:00+03:00

2025-05-16T15:49:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

стамбул

украина

ибрагим калын

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турция

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Встреча завершилась", — рассказал собеседник агентства в 15:20 мск.Трехсторонняя встреча Россия — Украина — Турция стартовала в пятницу, в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан присутствовал в зале с делегациями.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее встреча так и не началась: хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на пятницу.Как подчеркивал глава российской делегации Владимир Мединский, представители Москвы настроены на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладают всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017380371.html

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

стамбул

украина

турция

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Кадры с переговоров России и Украины в Стамбуле Кадры с переговоров России и Украины 2025-05-16T15:23 true PT0M09S

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, украина, ибрагим калын, хакан фидан, турция, владимир путин