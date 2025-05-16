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Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле завершилась - РИА Новости, 16.05.2025
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15:23 16.05.2025 (обновлено: 15:49 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017391029.html
Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле завершилась
Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле завершилась - РИА Новости, 16.05.2025
Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле завершилась
Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:23:00+03:00
2025-05-16T15:49:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
украина
ибрагим калын
хакан фидан
турция
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Встреча завершилась", — рассказал собеседник агентства в 15:20 мск.Трехсторонняя встреча Россия — Украина — Турция стартовала в пятницу, в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан присутствовал в зале с делегациями.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее встреча так и не началась: хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на пятницу.Как подчеркивал глава российской делегации Владимир Мединский, представители Москвы настроены на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладают всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017380371.html
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украина
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Кадры с переговоров России и Украины в Стамбуле
Кадры с переговоров России и Украины
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, украина, ибрагим калын, хакан фидан, турция, владимир путин
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Украина, Ибрагим Калын, Хакан Фидан, Турция, Владимир Путин
Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле завершилась

Встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершилась, она длилась почти 2 часа

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРоссийская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Встреча завершилась", — рассказал собеседник агентства в 15:20 мск.
Трехсторонняя встреча Россия — Украина — Турция стартовала в пятницу, в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.
Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан присутствовал в зале с делегациями.
Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за Зеленского
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Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.

Тем не менее встреча так и не началась: хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на пятницу.
Как подчеркивал глава российской делегации Владимир Мединский, представители Москвы настроены на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладают всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулУкраинаИбрагим КалынХакан ФиданТурцияВладимир Путин
 
 
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