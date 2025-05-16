https://ria.ru/20250516/peregovory-2017356560.html

В Стамбуле проходят переговоры России и Украины

В Стамбуле проходят переговоры России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025

В Стамбуле проходят переговоры России и Украины

В Стамбуле стартовали первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:38:00+03:00

2025-05-16T13:38:00+03:00

2025-05-16T16:54:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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СТАМБУЛ, 16 мая — РИА Новости. В Стамбуле стартовали первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Со вступительным словом выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, встреча представителей Москвы и Киева — это шанс, который стоит ценить.Анкара искренне верит, что встреча в Стамбуле может привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, отметил Фидан."Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет мир к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать", — сказал он.Сама встреча российской и украинской делегаций проходит в закрытом от прессы режиме.С предложением провести 15 мая прямые российско-украинские переговоры выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Накануне они прибыли в Стамбул, но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на сегодня.По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта, обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

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https://ria.ru/20250516/bloomberg-2017313826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире