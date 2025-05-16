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Источник рассказал о графике встреч на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:52 16.05.2025 (обновлено: 09:06 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017263756.html
Источник рассказал о графике встреч на переговорах в Стамбуле
Источник рассказал о графике встреч на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Источник рассказал о графике встреч на переговорах в Стамбуле
Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, ей будет предшествовать встреча делегаций Турции, США РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:52:00+03:00
2025-05-16T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
турция
россия
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, ей будет предшествовать встреча делегаций Турции, США и Украины, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Трехсторонняя встреча в формате Турция-РФ-Украина начнется в 12.30 мск в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче", - сообщил источник."В 10.45 мск, как ожидается, начнется встреча Турция-США-Украина", - отметил источник.Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра, заявил журналистам Мединский.Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017259001.html
https://ria.ru/20250515/medinskiy-2017182556.html
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в мире, турция, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, владимир мединский, хакан фидан, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Россия, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Владимир Путин
Источник рассказал о графике встреч на переговорах в Стамбуле

Встреча между делегациями России, Турции и Украины в Стамбуле начнется в 12:30

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, ей будет предшествовать встреча делегаций Турции, США и Украины, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Трехсторонняя встреча в формате Турция-РФ-Украина начнется в 12.30 мск в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче", - сообщил источник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мирошник прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая, 07:41
"В 10.45 мск, как ожидается, начнется встреча Турция-США-Украина", - отметил источник.
Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.
Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мединский рассказал о совещании с Путиным перед отбытием в Стамбул
15 мая, 18:04
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра, заявил журналистам Мединский.
Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
СМИ: в офисе Зеленского царит паника из-за переговоров
16 мая, 07:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияРоссияУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулВладимир МединскийХакан ФиданВладимир Путин
 
 
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