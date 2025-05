https://ria.ru/20250516/peregovory-2017151081.html

"Результатом удовлетворены". О чем договорились Россия и Украина в Стамбуле

Итоги переговоров в Стамбуле 16 мая: требования России, заявление Мединского и реакция Украины

"Результатом удовлетворены". О чем договорились Россия и Украина в Стамбуле

Первые за три года конфликта переговоры между Россией и Украиной завершились в Стамбуле. Договорились о крупнейшем обмене пленными и подготовке детальных... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:57:00+03:00

2025-05-16T16:57:00+03:00

2025-05-16T19:47:00+03:00

россия

стамбул

украина

дональд трамп

борис джонсон

фридрих мерц

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017361523_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_50098f1cf1e84066b4a28d6affab4bd1.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Первые за три года конфликта переговоры между Россией и Украиной завершились в Стамбуле. Договорились о крупнейшем обмене пленными и подготовке детальных предложений о прекращении огня. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.Угрозы и предложенияОфициальные лица постоянно подчеркивали: Россия, инициатор диалога, настроена серьезно. Это подтверждает и то, что переговорщики весь день 15 мая ждали украинских визави. Представители Киева не торопились.Владимир Зеленский прилетел в Турцию в четверг днем — правда, в Анкару. Там он три часа беседовал с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, причем было непонятно, полетят ли потом его посланники в Стамбул. Позднее это подтвердилось, но возник новый вопрос: Украина и Россия проведут переговоры в четверг вечером или все же в пятницу?Уже 16 мая украинский министр обороны Рустем Умеров, глава офиса Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига встретились с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Трампа Китом Келлогом.Представители Москвы и Киева собрались там же, где и в марте 2022 года, — во дворце Долмабахче, который двое суток окружали журналисты со всего мира.Обновленный составРоссийскую группу возглавил помощник президента Владимир Мединский — как и в 2022-м. "Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной: выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", — сообщил он 14 мая в Стамбуле.Вместе с ним снова был и замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. Начальника Главного управления Генштаба адмирала Игоря Костюкова и замглавы МИД Михаила Галузина включили в число стамбульских переговорщиков впервые.Официальными экспертами назначили первого замначальника управления информации Генштаба Героя России Александра Зорина, замглавы управления президента Елену Подобреевскую, директора Второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука и замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны Виктора Шевцова.Замглавы МИД Андрей Руденко и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, участвовавшие в переговорах три года назад, в делегацию не вошли.Украинскую группу возглавил участник переговоров 2022-го министр обороны Рустем Умеров. Его сопровождали первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, зампредседателя СБУ Александр Поклад, замглавы Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника ГУР Вадим Скибицкий. От офиса Зеленского — Александр Бевз.Западные СМИ писали, что Киев настаивал на присутствии американцев. Однако Москва отказалась: хотели общаться с глазу на глаз, даже без представителей Турции. Глава МИД Хакан Фидан все же остался.Что обсудилиПереговоры начались в 13:39 и продлились почти два часа. Когда делегации покинули зал, было неясно, диалог закончился или предстоит следующий раунд."В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт", — сказал Мединский. Стороны согласились на крупнейший за три года обмен пленными: 1000 на 1000. До этого было максимум 246 на 246."Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях", — сообщил Мединский.Эта тема была самой обсуждаемой в СМИ еще до встречи. Киев даже заявлял, что не желает слышать ничего, кроме 30-дневного перемирия. Москва же последовательно объясняла: Россия не против прекращения огня, но, как выразился Владимир Путин, "есть нюансы". Прежде всего непонятно, кто и как станет контролировать соблюдение режима тишины. Кроме того, у Кремля сомнения насчет управляемости украинских военных, которые, как показал опыт войны в Донбассе с 2014-го, нередко игнорировали приказы своего главнокомандующего."С учетом нынешней ситуации"Кремль рассматривает нынешний формат как возобновление переговоров марта 2022 года, но с поправкой на изменившуюся обстановку.Сейчас в Стамбуле, как рассказал Мединский, российская делегация "цитировала и напоминала" условия, о которых договорилась с Украиной еще в Гомеле в первые дни СВО."Это очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля. И как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, и после этого, значит, следующий этап договоренностей был уже в Стамбуле", — пояснил телеканалу "Россия 1" Мединский.Летом прошлого года The New York Times (NYT) опубликовала якобы проект стамбульского договора между Москвой и Киевом от 15 апреля 2022-го, который так и не был подписан. Там Украина обязывалась сохранять статус нейтрального государства, не вступать в военные союзы и не размещать на своей территории иностранные военные базы и контингенты.Соглашение предусматривало гарантии признания русского языка как официального и его функционирование "наравне с государственным украинским". Однако киевская делегация это обсуждать отказалась, как и пункт о запрете пропаганды фашизма и нацизма. Предполагалось, что Украина в течение 30 дней после подписания отменит все законы о нацификации.Путин, в свою очередь, подчеркивал, что в целом с Киевом договор согласовали."Выжимка из этого документа была парафирована главой переговорной группы со стороны Украины. Парафировали, подписали же, значит, устраивало все", — уточнял он.Завершить процесс в 2022-м не удалось. По словам Арахамии, все испортил тогдашний британский премьер Борис Джонсон, пообещавший в случае отказа от мира дать Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также кредитные гарантии на полмиллиарда долларов."Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не станем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать", — говорил Арахамия.Британцы хотят сыграть свою роль и в этот раз. Как пишет The Guardian, советник премьер-министра Британии Джонатан Пауэлл назначен консультантом украинской стороны. А после встречи делегаций стало известно, что Зеленский созвонился с Дональдом Трампом. С ними на линии были французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Соединенного Королевства Кир Стармер, немецкий канцлер Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск. Президент США не исключил, что обсудит переговоры и с Путиным. Пока же российская и украинская делегации остаются в Стамбуле.

https://ria.ru/20250516/ssha-2017395888.html

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017419131.html

https://ria.ru/20250516/zvonok-2017430100.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, украина, дональд трамп, борис джонсон, фридрих мерц, владимир путин, владимир зеленский, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025