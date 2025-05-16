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Российская делегация взяла паузу во время переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 16.05.2025 (обновлено: 15:47 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/pauza-2017398518.html
Российская делегация взяла паузу во время переговоров в Стамбуле
Российская делегация взяла паузу во время переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Российская делегация взяла паузу во время переговоров в Стамбуле
Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:43:00+03:00
2025-05-16T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
украина
стамбул
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Пауза", - сказал источник.Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), в мире, турция
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), В мире, Турция
Российская делегация взяла паузу во время переговоров в Стамбуле

Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле

© Фото : МИД ТурцииРоссийская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Пауза", - сказал источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вот вам фон переговоров: Путин одной подписью унизил одних и испугал других
16 мая, 08:00
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине
16 мая, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)В миреТурция
 
 
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