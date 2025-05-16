Память о подвигах. Жители Парижа увидели фотохронику освобождения Европы

ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" открыла первую международную документальную фотовыставку "Освобождение Европы" в Париже. В ближайшие дни экспозицию "Освобождение. Путь к Победе" увидят жители Варшавы и Мадрида.Выставка проходит рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" при поддержке Союза казаков-воинов России и зарубежья и Президентского фонда культурных инициатив. В ее основе лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". В экспозиции представлены 30 фотографий, многие из которых показаны впервые.Документальная фотовыставка показывает впечатляющую историю освобождения Европы в 1944-45 годах и восстановления ее уже после завершения Второй мировой войны, сообщил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель комитета по глобальным проблемам и международной безопасности научно-экспертного совета Совбеза России Александр Яковенко."Сегодня очень важно помнить историю такой, какой она была на самом деле. Сохранять и передавать следующим поколениям. Прямые потери Советского Союза в этой войне составили около 27 миллионов человек. Выставка напоминает цену страданий европейских стран и является знаком нашего уважения к ветеранам-освободителям", — рассказал он.Выставка, которая говорит о том, как Советский Союз освобождал Европу, важна для соотечественников с патриотической точки зрения, отметил посол России во Франции Алексей Мешков."Двести двадцать пять лет назад русские казаки так же освобождали Париж. У нас в посольстве висят гравюры, на которых изображено, как радостно встречала казаков парижская публика. И это неслучайно, потому что русская армия не разрушила Париж, а наоборот, позволила ему развивать свой потенциал. Сегодня, когда много казаков воюют в зоне СВО, выставка напоминает нам о связи поколений. Молодые казаки борются за независимость и территориальную целостность России, как в годы войны за это бились их деды и прадеды", — подчеркнул он.Выставка, посвященная 80-летию Великой Победы, очень важна для соотечественников, которые проживают за рубежом, подчеркнул атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза казаков-воинов России и зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко."Такие проекты помогают нам и нашим потомкам помнить историю советского народа, героические подвиги наших дедов и отцов. Очень важно не забывать о них, хранить их память и быть достойными наших предков", — заключил он.
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Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе, Париж, Великая Отечественная война (1941-1945), Европа, Россия, Александр Яковенко, Алексей Мешков, Президентский фонд культурных инициатив
Память о подвигах. Жители Парижа увидели фотохронику освобождения Европы
ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" открыла первую международную документальную фотовыставку "Освобождение Европы" в Париже. В ближайшие дни экспозицию "Освобождение. Путь к Победе" увидят жители Варшавы и Мадрида.
Выставка проходит рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" при поддержке Союза казаков-воинов России и зарубежья и Президентского фонда культурных инициатив. В ее основе лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". В экспозиции представлены 30 фотографий, многие из которых показаны впервые.
Документальная фотовыставка показывает впечатляющую историю освобождения Европы в 1944-45 годах и восстановления ее уже после завершения Второй мировой войны, сообщил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель комитета по глобальным проблемам и международной безопасности научно-экспертного совета Совбеза России Александр Яковенко.
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"Сегодня очень важно помнить историю такой, какой она была на самом деле. Сохранять и передавать следующим поколениям. Прямые потери Советского Союза в этой войне составили около 27 миллионов человек. Выставка напоминает цену страданий европейских стран и является знаком нашего уважения к ветеранам-освободителям", — рассказал он.
Выставка, которая говорит о том, как Советский Союз освобождал Европу, важна для соотечественников с патриотической точки зрения, отметил посол России во Франции Алексей Мешков.
Посол России во Франции Алексей Мешков на открытии фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже
"Двести двадцать пять лет назад русские казаки так же освобождали Париж. У нас в посольстве висят гравюры, на которых изображено, как радостно встречала казаков парижская публика. И это неслучайно, потому что русская армия не разрушила Париж, а наоборот, позволила ему развивать свой потенциал. Сегодня, когда много казаков воюют в зоне СВО, выставка напоминает нам о связи поколений. Молодые казаки борются за независимость и территориальную целостность России, как в годы войны за это бились их деды и прадеды", — подчеркнул он.
Посол России во Франции Алексей Мешков и атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза казаков-воинов России и зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко на открытии фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже.
Посол России во Франции Алексей Мешков и атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза казаков-воинов России и зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко на открытии фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже.
Посол России во Франции Алексей Мешков и атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза казаков-воинов России и зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко на открытии фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже.
Выставка, посвященная 80-летию Великой Победы, очень важна для соотечественников, которые проживают за рубежом, подчеркнул атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза казаков-воинов России и зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко.
"Такие проекты помогают нам и нашим потомкам помнить историю советского народа, героические подвиги наших дедов и отцов. Очень важно не забывать о них, хранить их память и быть достойными наших предков", — заключил он.
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