https://ria.ru/20250516/osvobozhdenie-2017423491.html

Память о подвигах. Жители Парижа увидели фотохронику освобождения Европы

Память о подвигах. Жители Парижа увидели фотохронику освобождения Европы - РИА Новости, 16.05.2025

Память о подвигах. Жители Парижа увидели фотохронику освобождения Европы

Медиагруппа "Россия сегодня" открыла первую международную документальную фотовыставку "Освобождение Европы" в Париже. В ближайшие дни экспозицию "Освобождение... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:55:00+03:00

2025-05-16T17:55:00+03:00

2025-05-16T19:57:00+03:00

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

социальный навигатор

освобождение. путь к победе

париж

великая отечественная война (1941-1945)

европа

россия

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ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" открыла первую международную документальную фотовыставку "Освобождение Европы" в Париже. В ближайшие дни экспозицию "Освобождение. Путь к Победе" увидят жители Варшавы и Мадрида.Выставка проходит рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" при поддержке Союза казаков-воинов России и зарубежья и Президентского фонда культурных инициатив. В ее основе лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". В экспозиции представлены 30 фотографий, многие из которых показаны впервые.Документальная фотовыставка показывает впечатляющую историю освобождения Европы в 1944-45 годах и восстановления ее уже после завершения Второй мировой войны, сообщил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель комитета по глобальным проблемам и международной безопасности научно-экспертного совета Совбеза России Александр Яковенко."Сегодня очень важно помнить историю такой, какой она была на самом деле. Сохранять и передавать следующим поколениям. Прямые потери Советского Союза в этой войне составили около 27 миллионов человек. Выставка напоминает цену страданий европейских стран и является знаком нашего уважения к ветеранам-освободителям", — рассказал он.Выставка, которая говорит о том, как Советский Союз освобождал Европу, важна для соотечественников с патриотической точки зрения, отметил посол России во Франции Алексей Мешков."Двести двадцать пять лет назад русские казаки так же освобождали Париж. У нас в посольстве висят гравюры, на которых изображено, как радостно встречала казаков парижская публика. И это неслучайно, потому что русская армия не разрушила Париж, а наоборот, позволила ему развивать свой потенциал. Сегодня, когда много казаков воюют в зоне СВО, выставка напоминает нам о связи поколений. Молодые казаки борются за независимость и территориальную целостность России, как в годы войны за это бились их деды и прадеды", — подчеркнул он.Выставка, посвященная 80-летию Великой Победы, очень важна для соотечественников, которые проживают за рубежом, подчеркнул атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза казаков-воинов России и зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко."Такие проекты помогают нам и нашим потомкам помнить историю советского народа, героические подвиги наших дедов и отцов. Очень важно не забывать о них, хранить их память и быть достойными наших предков", — заключил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, париж, великая отечественная война (1941-1945), европа, россия, александр яковенко, алексей мешков, президентский фонд культурных инициатив