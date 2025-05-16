Рейтинг@Mail.ru
Память о подвигах. Жители Парижа увидели фотохронику освобождения Европы - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 16.05.2025 (обновлено: 19:57 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/osvobozhdenie-2017423491.html
Память о подвигах. Жители Парижа увидели фотохронику освобождения Европы
Память о подвигах. Жители Парижа увидели фотохронику освобождения Европы - РИА Новости, 16.05.2025
Память о подвигах. Жители Парижа увидели фотохронику освобождения Европы
Медиагруппа "Россия сегодня" открыла первую международную документальную фотовыставку "Освобождение Европы" в Париже. В ближайшие дни экспозицию "Освобождение... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:55:00+03:00
2025-05-16T19:57:00+03:00
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
социальный навигатор
освобождение. путь к победе
париж
великая отечественная война (1941-1945)
европа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017430348_0:108:1224:797_1920x0_80_0_0_d110285bf6fee39612d87938fa6283e0.jpg
ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" открыла первую международную документальную фотовыставку "Освобождение Европы" в Париже. В ближайшие дни экспозицию "Освобождение. Путь к Победе" увидят жители Варшавы и Мадрида.Выставка проходит рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" при поддержке Союза казаков-воинов России и зарубежья и Президентского фонда культурных инициатив. В ее основе лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". В экспозиции представлены 30 фотографий, многие из которых показаны впервые.Документальная фотовыставка показывает впечатляющую историю освобождения Европы в 1944-45 годах и восстановления ее уже после завершения Второй мировой войны, сообщил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель комитета по глобальным проблемам и международной безопасности научно-экспертного совета Совбеза России Александр Яковенко.&quot;Сегодня очень важно помнить историю такой, какой она была на самом деле. Сохранять и передавать следующим поколениям. Прямые потери Советского Союза в этой войне составили около 27 миллионов человек. Выставка напоминает цену страданий европейских стран и является знаком нашего уважения к ветеранам-освободителям&quot;, — рассказал он.Выставка, которая говорит о том, как Советский Союз освобождал Европу, важна для соотечественников с патриотической точки зрения, отметил посол России во Франции Алексей Мешков."Двести двадцать пять лет назад русские казаки так же освобождали Париж. У нас в посольстве висят гравюры, на которых изображено, как радостно встречала казаков парижская публика. И это неслучайно, потому что русская армия не разрушила Париж, а наоборот, позволила ему развивать свой потенциал. Сегодня, когда много казаков воюют в зоне СВО, выставка напоминает нам о связи поколений. Молодые казаки борются за независимость и территориальную целостность России, как в годы войны за это бились их деды и прадеды", — подчеркнул он.Выставка, посвященная 80-летию Великой Победы, очень важна для соотечественников, которые проживают за рубежом, подчеркнул атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза казаков-воинов России и зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко."Такие проекты помогают нам и нашим потомкам помнить историю советского народа, героические подвиги наших дедов и отцов. Очень важно не забывать о них, хранить их память и быть достойными наших предков", — заключил он.
париж
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017430348_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_d72b111da39d00128aa8533ac90d4045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, париж, великая отечественная война (1941-1945), европа, россия, александр яковенко, алексей мешков, президентский фонд культурных инициатив
Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе, Париж, Великая Отечественная война (1941-1945), Европа, Россия, Александр Яковенко, Алексей Мешков, Президентский фонд культурных инициатив

Память о подвигах. Жители Парижа увидели фотохронику освобождения Европы

© Фото предоставлено Союзом казаков-воинов России и зарубежьяОткрытие фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже
Открытие фотовыставки Освобождение Европы в Париже - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото предоставлено Союзом казаков-воинов России и зарубежья
Открытие фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" открыла первую международную документальную фотовыставку "Освобождение Европы" в Париже. В ближайшие дни экспозицию "Освобождение. Путь к Победе" увидят жители Варшавы и Мадрида.
Выставка проходит рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" при поддержке Союза казаков-воинов России и зарубежья и Президентского фонда культурных инициатив. В ее основе лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". В экспозиции представлены 30 фотографий, многие из которых показаны впервые.
Документальная фотовыставка показывает впечатляющую историю освобождения Европы в 1944-45 годах и восстановления ее уже после завершения Второй мировой войны, сообщил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель комитета по глобальным проблемам и международной безопасности научно-экспертного совета Совбеза России Александр Яковенко.
«

"Сегодня очень важно помнить историю такой, какой она была на самом деле. Сохранять и передавать следующим поколениям. Прямые потери Советского Союза в этой войне составили около 27 миллионов человек. Выставка напоминает цену страданий европейских стран и является знаком нашего уважения к ветеранам-освободителям", — рассказал он.

Выставка, которая говорит о том, как Советский Союз освобождал Европу, важна для соотечественников с патриотической точки зрения, отметил посол России во Франции Алексей Мешков.
© Фото предоставлено Союзом Казаков-Воинов России и ЗарубежьяПосол России во Франции Алексей Мешков на открытии фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже
Посол России во Франции Алексей Мешков на открытии фотовыставки Освобождение Европы в Париже - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото предоставлено Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья
Посол России во Франции Алексей Мешков на открытии фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже
"Двести двадцать пять лет назад русские казаки так же освобождали Париж. У нас в посольстве висят гравюры, на которых изображено, как радостно встречала казаков парижская публика. И это неслучайно, потому что русская армия не разрушила Париж, а наоборот, позволила ему развивать свой потенциал. Сегодня, когда много казаков воюют в зоне СВО, выставка напоминает нам о связи поколений. Молодые казаки борются за независимость и территориальную целостность России, как в годы войны за это бились их деды и прадеды", — подчеркнул он.
© Фото предоставлено Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья

Посол России во Франции Алексей Мешков на открытии фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже.

Посол России во Франции Алексей Мешков на открытии фотовыставки Освобождение Европы в Париже

Посол России во Франции Алексей Мешков на открытии фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже.

© Фото предоставлено Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья
1 из 3
© Фото предоставлено Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья

Открытие фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже.

Открытие фотовыставки Освобождение Европы в Париже

Открытие фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже.

© Фото предоставлено Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья
2 из 3
© Фото предоставлено Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья

Посол России во Франции Алексей Мешков и атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза казаков-воинов России и зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко на открытии фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже.

Посол России во Франции Алексей Мешков и атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко на открытии фотовыставки Освобождение Европы в Париже

Посол России во Франции Алексей Мешков и атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза казаков-воинов России и зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко на открытии фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже.

© Фото предоставлено Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья
3 из 3

Посол России во Франции Алексей Мешков на открытии фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже.

© Фото предоставлено Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья
1 из 3

Открытие фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже.

© Фото предоставлено Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья
2 из 3

Посол России во Франции Алексей Мешков и атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза казаков-воинов России и зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко на открытии фотовыставки "Освобождение Европы" в Париже.

© Фото предоставлено Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья
3 из 3
Выставка, посвященная 80-летию Великой Победы, очень важна для соотечественников, которые проживают за рубежом, подчеркнул атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза казаков-воинов России и зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко.
"Такие проекты помогают нам и нашим потомкам помнить историю советского народа, героические подвиги наших дедов и отцов. Очень важно не забывать о них, хранить их память и быть достойными наших предков", — заключил он.
 
Общество80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСоциальный навигаторОсвобождение. Путь к ПобедеПарижВеликая Отечественная война (1941-1945)ЕвропаРоссияАлександр ЯковенкоАлексей МешковПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала