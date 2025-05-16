Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске не станут отменять концерты группы "Ленинград" - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/novosibirsk-2017492828.html
В Новосибирске не станут отменять концерты группы "Ленинград"
В Новосибирске не станут отменять концерты группы "Ленинград" - РИА Новости, 16.05.2025
В Новосибирске не станут отменять концерты группы "Ленинград"
Администрация новосибирской "Сибирь-Арены", где в конце мая запланированы три концерта музыкальной группы "Ленинград", приняла меры для недопущения нецензурной... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:29:00+03:00
2025-05-16T20:29:00+03:00
новосибирская область
новосибирск
россия
ленинград
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149848/51/1498485147_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_c421aa3c7c58872e2e105410412ca5a5.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Администрация новосибирской "Сибирь-Арены", где в конце мая запланированы три концерта музыкальной группы "Ленинград", приняла меры для недопущения нецензурной лексики, однако соблюдение законов целиком лежит на организаторе мероприятий, сообщили РИА Новости в министерстве физкультуры и спорта Новосибирской области. Ранее активисты Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей из-за использования ненормативной лексики и "антиобщественного поведения" призвали запретить проведение концертов группы "Ленинград". Они направили обращения к губернатору Новосибирской области, министрам спорта и культуры региона, мэру Новосибирска, директору "Сибирь-Арены". "Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Арена" со своей стороны приняло предусмотренные законом необходимые меры, которые прописаны в договоре, по недопущению нецензурной лексики во время выступления в целях предотвращения совершения административного правонарушения. Надлежащее исполнение требований, установленных законодательством РФ, в полной мере возлагаются на заказчика", - сообщили в министерстве. В минспорта региона отметили, что администрация "Сибирь-Арены" не является организатором концерта группы "Ленинград". Между ГАУ НСО "Арена" и ООО "Ф ИКС9" (организатор, заказчик) заключен договор оказания услуг. При этом организатор установил на концерты возрастной ценз "18+". Между тем, в мэрии Новосибирска агентству сообщили, что поступившее через общественную приемную коллективное обращение граждан по вопросу отмены концертов группы "Ленинград", запланированных на 29, 30, 31 мая 2025 года в "Сибирь-Арене", было направлено для рассмотрения и ответа заявителю в минспорта Новосибирской области - учредителю учреждения. Дополнительно в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска уточнили, что в соответствии с городскими документами, контроль за организацией и проведением массовых мероприятий в стационарных сооружениях на территории города возлагается на администрацию этих сооружений. По данным управления по работе с обращениями граждан и организаций мэрии Новосибирска, с начала 2025 года в горадминистрацию поступило 19 обращений граждан с требованием отмены концертов группы "Ленинград".
https://ria.ru/20250510/metallica-2016145102.html
https://ria.ru/20250407/shtraf-2009776370.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149848/51/1498485147_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_641675a71192e93c9e8cda32b96cd52a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, новосибирск, россия, ленинград, общество
Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Ленинград, Общество
В Новосибирске не станут отменять концерты группы "Ленинград"

Мэрия Новосибирска не станет отменять концерты группы "Ленинград"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Администрация новосибирской "Сибирь-Арены", где в конце мая запланированы три концерта музыкальной группы "Ленинград", приняла меры для недопущения нецензурной лексики, однако соблюдение законов целиком лежит на организаторе мероприятий, сообщили РИА Новости в министерстве физкультуры и спорта Новосибирской области.
Ранее активисты Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей из-за использования ненормативной лексики и "антиобщественного поведения" призвали запретить проведение концертов группы "Ленинград". Они направили обращения к губернатору Новосибирской области, министрам спорта и культуры региона, мэру Новосибирска, директору "Сибирь-Арены".
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ
10 мая, 01:28
"Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Арена" со своей стороны приняло предусмотренные законом необходимые меры, которые прописаны в договоре, по недопущению нецензурной лексики во время выступления в целях предотвращения совершения административного правонарушения. Надлежащее исполнение требований, установленных законодательством РФ, в полной мере возлагаются на заказчика", - сообщили в министерстве.
В минспорта региона отметили, что администрация "Сибирь-Арены" не является организатором концерта группы "Ленинград". Между ГАУ НСО "Арена" и ООО "Ф ИКС9" (организатор, заказчик) заключен договор оказания услуг. При этом организатор установил на концерты возрастной ценз "18+".
Между тем, в мэрии Новосибирска агентству сообщили, что поступившее через общественную приемную коллективное обращение граждан по вопросу отмены концертов группы "Ленинград", запланированных на 29, 30, 31 мая 2025 года в "Сибирь-Арене", было направлено для рассмотрения и ответа заявителю в минспорта Новосибирской области - учредителю учреждения.
Дополнительно в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска уточнили, что в соответствии с городскими документами, контроль за организацией и проведением массовых мероприятий в стационарных сооружениях на территории города возлагается на администрацию этих сооружений.
По данным управления по работе с обращениями граждан и организаций мэрии Новосибирска, с начала 2025 года в горадминистрацию поступило 19 обращений граждан с требованием отмены концертов группы "Ленинград".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Госдуме предложили увеличить штраф за использование ненормативной лексики
7 апреля, 12:17
 
Новосибирская областьНовосибирскРоссияЛенинградОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала