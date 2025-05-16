https://ria.ru/20250516/novosibirsk-2017492828.html

В Новосибирске не станут отменять концерты группы "Ленинград"

В Новосибирске не станут отменять концерты группы "Ленинград" - РИА Новости, 16.05.2025

В Новосибирске не станут отменять концерты группы "Ленинград"

Администрация новосибирской "Сибирь-Арены", где в конце мая запланированы три концерта музыкальной группы "Ленинград", приняла меры для недопущения нецензурной... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:29:00+03:00

2025-05-16T20:29:00+03:00

2025-05-16T20:29:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Администрация новосибирской "Сибирь-Арены", где в конце мая запланированы три концерта музыкальной группы "Ленинград", приняла меры для недопущения нецензурной лексики, однако соблюдение законов целиком лежит на организаторе мероприятий, сообщили РИА Новости в министерстве физкультуры и спорта Новосибирской области. Ранее активисты Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей из-за использования ненормативной лексики и "антиобщественного поведения" призвали запретить проведение концертов группы "Ленинград". Они направили обращения к губернатору Новосибирской области, министрам спорта и культуры региона, мэру Новосибирска, директору "Сибирь-Арены". "Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Арена" со своей стороны приняло предусмотренные законом необходимые меры, которые прописаны в договоре, по недопущению нецензурной лексики во время выступления в целях предотвращения совершения административного правонарушения. Надлежащее исполнение требований, установленных законодательством РФ, в полной мере возлагаются на заказчика", - сообщили в министерстве. В минспорта региона отметили, что администрация "Сибирь-Арены" не является организатором концерта группы "Ленинград". Между ГАУ НСО "Арена" и ООО "Ф ИКС9" (организатор, заказчик) заключен договор оказания услуг. При этом организатор установил на концерты возрастной ценз "18+". Между тем, в мэрии Новосибирска агентству сообщили, что поступившее через общественную приемную коллективное обращение граждан по вопросу отмены концертов группы "Ленинград", запланированных на 29, 30, 31 мая 2025 года в "Сибирь-Арене", было направлено для рассмотрения и ответа заявителю в минспорта Новосибирской области - учредителю учреждения. Дополнительно в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска уточнили, что в соответствии с городскими документами, контроль за организацией и проведением массовых мероприятий в стационарных сооружениях на территории города возлагается на администрацию этих сооружений. По данным управления по работе с обращениями граждан и организаций мэрии Новосибирска, с начала 2025 года в горадминистрацию поступило 19 обращений граждан с требованием отмены концертов группы "Ленинград".

https://ria.ru/20250510/metallica-2016145102.html

https://ria.ru/20250407/shtraf-2009776370.html

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