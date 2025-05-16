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Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря реготделения ЕР - РИА Новости, 16.05.2025
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17:06 16.05.2025 (обновлено: 18:16 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/medvedev-2017438215.html
Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря реготделения ЕР
Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря реготделения ЕР - РИА Новости, 16.05.2025
Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря реготделения ЕР
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт на... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:06:00+03:00
2025-05-16T18:16:00+03:00
политика
ненецкий автономный округ
россия
челябинская область
дмитрий медведев
ирина гехт
единая россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт на должность секретаря регионального отделения партии, сообщили в ЕР. Председатель партии провел встречу с Гехт. "Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру и. о. губернатора НАО на должность секретаря реготделения "Единой России", - говорится в пресс-релизе. Медведев подчеркнул, что большая часть высших должностных лиц субъектов РФ одновременно исполняют обязанности руководителя территориальной региональной партийной организации. "Вы уже успели поработать на руководящих должностях, многими вопросами занимались и в Челябинской области, и в Запорожской области, и в Совете Федерации, что означает, что вы - человек опытный. Знаете, как устроена жизнь в нашей стране. В качестве и. о. губернатора НАО вам предлагается заняться и партийной работой. В этом случае в круг ваших обязанностей войдет и претворение в жизнь партийных решений, партийной программы, работа над национальными проектами. Вам нужно будет определенным образом отстроить или наладить работу окружной партийной организации", - приводит пресс-служба ЕР слова Медведева. Председатель ЕР обратил внимание на то, что партия проводит специальные годы первичных отделений и муниципальных депутатов. "Вся работа, вы отлично это знаете по своему прежнему опыту, находится на земле. Насколько эффективны первички - настолько эффективна партия", - заключил Медведев. В свою очередь Гехт уточнила, что в Ненецком автономном округе высокий уровень партийной конкуренции. "Я в партии с момента ее создания и прошла разные этапы: первичные организации, была членом Центральной контрольной комиссии в Совете Федерации, замсекретаря в Челябинске по партийным проектам. Активно участвую в Женском движении "Единой России". Вижу свою задачу в поднятии авторитета партии, в том, чтобы показать, что "Единая Россия" - это политическая сила, которая решает задачи, поставленные гражданами. Впереди - выборы в Государственную Думу 2026 года, и здесь, конечно, активизируемся. Также стоит задача пересмотреть подход к партпроектам с точки зрения их наполнения. Думаю, смогу оправдать Ваше доверие и доверие людей", - приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности губернатора НАО.
https://ria.ru/20250319/gekht-2005885248.html
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политика, ненецкий автономный округ, россия, челябинская область, дмитрий медведев, ирина гехт, единая россия, совет федерации рф
Политика, Ненецкий автономный округ, Россия, Челябинская область, Дмитрий Медведев, Ирина Гехт, Единая Россия, Совет Федерации РФ
Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря реготделения ЕР

Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря отделения ЕР в НАО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт во время встречи. 16 мая 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт во время встречи. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт во время встречи. 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт на должность секретаря регионального отделения партии, сообщили в ЕР.
Председатель партии провел встречу с Гехт.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Биография Ирины Гехт
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"Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру и. о. губернатора НАО на должность секретаря реготделения "Единой России", - говорится в пресс-релизе.
Медведев подчеркнул, что большая часть высших должностных лиц субъектов РФ одновременно исполняют обязанности руководителя территориальной региональной партийной организации.
"Вы уже успели поработать на руководящих должностях, многими вопросами занимались и в Челябинской области, и в Запорожской области, и в Совете Федерации, что означает, что вы - человек опытный. Знаете, как устроена жизнь в нашей стране. В качестве и. о. губернатора НАО вам предлагается заняться и партийной работой. В этом случае в круг ваших обязанностей войдет и претворение в жизнь партийных решений, партийной программы, работа над национальными проектами. Вам нужно будет определенным образом отстроить или наладить работу окружной партийной организации", - приводит пресс-служба ЕР слова Медведева.
Председатель ЕР обратил внимание на то, что партия проводит специальные годы первичных отделений и муниципальных депутатов.
"Вся работа, вы отлично это знаете по своему прежнему опыту, находится на земле. Насколько эффективны первички - настолько эффективна партия", - заключил Медведев.
В свою очередь Гехт уточнила, что в Ненецком автономном округе высокий уровень партийной конкуренции.
"Я в партии с момента ее создания и прошла разные этапы: первичные организации, была членом Центральной контрольной комиссии в Совете Федерации, замсекретаря в Челябинске по партийным проектам. Активно участвую в Женском движении "Единой России". Вижу свою задачу в поднятии авторитета партии, в том, чтобы показать, что "Единая Россия" - это политическая сила, которая решает задачи, поставленные гражданами. Впереди - выборы в Государственную Думу 2026 года, и здесь, конечно, активизируемся. Также стоит задача пересмотреть подход к партпроектам с точки зрения их наполнения. Думаю, смогу оправдать Ваше доверие и доверие людей", - приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности губернатора НАО.
Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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ПолитикаНенецкий автономный округРоссияЧелябинская областьДмитрий МедведевИрина ГехтЕдиная РоссияСовет Федерации РФ
 
 
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