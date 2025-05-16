Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря реготделения ЕР
Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря отделения ЕР в НАО
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт во время встречи. 16 мая 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт во время встречи. 16 мая 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт на должность секретаря регионального отделения партии, сообщили в ЕР.
Председатель партии провел встречу с Гехт.
Биография Ирины Гехт
19 марта, 09:10
"Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру и. о. губернатора НАО на должность секретаря реготделения "Единой России", - говорится в пресс-релизе.
Медведев подчеркнул, что большая часть высших должностных лиц субъектов РФ одновременно исполняют обязанности руководителя территориальной региональной партийной организации.
"Вы уже успели поработать на руководящих должностях, многими вопросами занимались и в Челябинской области, и в Запорожской области, и в Совете Федерации, что означает, что вы - человек опытный. Знаете, как устроена жизнь в нашей стране. В качестве и. о. губернатора НАО вам предлагается заняться и партийной работой. В этом случае в круг ваших обязанностей войдет и претворение в жизнь партийных решений, партийной программы, работа над национальными проектами. Вам нужно будет определенным образом отстроить или наладить работу окружной партийной организации", - приводит пресс-служба ЕР слова Медведева.
Председатель ЕР обратил внимание на то, что партия проводит специальные годы первичных отделений и муниципальных депутатов.
"Вся работа, вы отлично это знаете по своему прежнему опыту, находится на земле. Насколько эффективны первички - настолько эффективна партия", - заключил Медведев.
В свою очередь Гехт уточнила, что в Ненецком автономном округе высокий уровень партийной конкуренции.
"Я в партии с момента ее создания и прошла разные этапы: первичные организации, была членом Центральной контрольной комиссии в Совете Федерации, замсекретаря в Челябинске по партийным проектам. Активно участвую в Женском движении "Единой России". Вижу свою задачу в поднятии авторитета партии, в том, чтобы показать, что "Единая Россия" - это политическая сила, которая решает задачи, поставленные гражданами. Впереди - выборы в Государственную Думу 2026 года, и здесь, конечно, активизируемся. Также стоит задача пересмотреть подход к партпроектам с точки зрения их наполнения. Думаю, смогу оправдать Ваше доверие и доверие людей", - приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности губернатора НАО.
Ирина Гехт заявила Путину, что готова работать на севере
18 марта, 22:14