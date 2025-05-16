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Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
Глава российской делегации Владимир Мединский выступил по итогам переговоров в Стамбуле. Основные заявления: РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:37:00+03:00
2025-05-16T16:37:00+03:00
2025-05-16T17:17:00+03:00
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владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский выступил по итогам переговоров в Стамбуле. Основные заявления:Переговоры России и Украины начались в Стамбуле в 13:30 мск и продлились почти два часа. Российский президент Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле
Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле
2025-05-16T16:37
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стамбул, украина, россия, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Стамбул, Украина, Россия, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025