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Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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16:37 16.05.2025 (обновлено: 17:17 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/medisnkiy--2017418660.html
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
Глава российской делегации Владимир Мединский выступил по итогам переговоров в Стамбуле. Основные заявления: РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:37:00+03:00
2025-05-16T17:17:00+03:00
стамбул
украина
россия
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский выступил по итогам переговоров в Стамбуле. Основные заявления:Переговоры России и Украины начались в Стамбуле в 13:30 мск и продлились почти два часа. Российский президент Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017413658.html
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Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле
Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле
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стамбул, украина, россия, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Стамбул, Украина, Россия, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025

Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский выступил по итогам переговоров в Стамбуле. Основные заявления:
  • делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной;
  • переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершены;
  • анонсирован масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной;
  • Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению;
  • Россия готова продолжать переговоры с Украиной;
  • Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле
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Переговоры России и Украины начались в Стамбуле в 13:30 мск и продлились почти два часа.
Российский президент Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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СтамбулУкраинаРоссияВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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