https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017469717.html
Мединский процитировал Бисмарка
Мединский процитировал Бисмарка - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский процитировал Бисмарка
Помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле напомнил, что первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк предостерегал... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:41:00+03:00
2025-05-16T18:41:00+03:00
2025-05-16T19:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле напомнил, что первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк предостерегал тех, кто пытался обмануть русских: "рано или поздно русские всегда приходят за своим"."Вы знаете, Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, вообще он чувствовал Россию, понимал Россию, общие интересы между Россией и Германией. Он всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских, что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим". Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории", - заявил Мединский в интервью журналисту Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал возглавляющий российскую делегацию Мединский, с 10 утра пятницы делегация России будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017455129.html
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Мединский о предостережении Бисмарка
"Русские всегда приходят за своим"
Мединский в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" напомнил о том, что Бисмарк предостерегал тех, кто пытался обмануть русских.
2025-05-16T18:41
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Мединский процитировал Бисмарка
Мединский напомнил о предостережении Бисмарка тем, кто пытался обмануть русских