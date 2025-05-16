https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017466949.html

Мединский: Россия напомнила Украине условия соглашений от 2022 года

Мединский: Россия напомнила Украине условия соглашений от 2022 года - РИА Новости, 16.05.2025

Мединский: Россия напомнила Украине условия соглашений от 2022 года

Делегация РФ напомнила переговорщикам из Украины в Стамбуле условия соглашений, согласованных в 2022 году, это было важно, заявил помощник президента Российской РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:32:00+03:00

2025-05-16T18:32:00+03:00

2025-05-16T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Делегация РФ напомнила переговорщикам из Украины в Стамбуле условия соглашений, согласованных в 2022 году, это было важно, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Помощник президента уточнил, что делегация России "цитировала и напоминала" условия, о которых договорилась с Украиной еще в феврале 2022 года в Гомеле."Это очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля. И как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину и после этого, значит, следующий этап договоренностей был уже в Стамбуле", - сообщил Мединский.Ранее он заявлял, что российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017469717.html

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