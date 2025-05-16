Мединский: Россия напомнила Украине условия соглашений от 2022 года
Мединский: Москва напомнила Киеву о договоренностях, согласованных в 2022 году
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Делегация РФ напомнила переговорщикам из Украины в Стамбуле условия соглашений, согласованных в 2022 году, это было важно, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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"Это очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля. И как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину и после этого, значит, следующий этап договоренностей был уже в Стамбуле", - сообщил Мединский.
Ранее он заявлял, что российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
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