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Мединский: Россия напомнила Украине условия соглашений от 2022 года - РИА Новости, 16.05.2025
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18:32 16.05.2025 (обновлено: 19:00 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017466949.html
Мединский: Россия напомнила Украине условия соглашений от 2022 года
Мединский: Россия напомнила Украине условия соглашений от 2022 года - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский: Россия напомнила Украине условия соглашений от 2022 года
Делегация РФ напомнила переговорщикам из Украины в Стамбуле условия соглашений, согласованных в 2022 году, это было важно, заявил помощник президента Российской РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:32:00+03:00
2025-05-16T19:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
украина
стамбул
владимир мединский
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Делегация РФ напомнила переговорщикам из Украины в Стамбуле условия соглашений, согласованных в 2022 году, это было важно, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Помощник президента уточнил, что делегация России "цитировала и напоминала" условия, о которых договорилась с Украиной еще в феврале 2022 года в Гомеле."Это очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля. И как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину и после этого, значит, следующий этап договоренностей был уже в Стамбуле", - сообщил Мединский.Ранее он заявлял, что российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017469717.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, стамбул, владимир мединский, евгений попов, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Евгений Попов, Владимир Путин, В мире
Мединский: Россия напомнила Украине условия соглашений от 2022 года

Мединский: Москва напомнила Киеву о договоренностях, согласованных в 2022 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Делегация РФ напомнила переговорщикам из Украины в Стамбуле условия соглашений, согласованных в 2022 году, это было важно, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Помощник президента уточнил, что делегация России "цитировала и напоминала" условия, о которых договорилась с Украиной еще в феврале 2022 года в Гомеле.
Мединский о предостережении Бисмарка - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский процитировал Бисмарка
16 мая, 18:41
"Это очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля. И как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину и после этого, значит, следующий этап договоренностей был уже в Стамбуле", - сообщил Мединский.
Ранее он заявлял, что российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский рассказал о впечатлениях после переговоров в Стамбуле
16 мая, 17:58
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийЕвгений ПоповВладимир ПутинВ мире
 
 
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