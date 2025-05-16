Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
Помощник президента Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с украинской делегацией в Стамбуле в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Главные тезисы:
- 1.Москва как инициатор переговоров в целом удовлетворена результатом встречи с украинской стороной.
- 2.В ближайшее время состоится масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной.
- 3.Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.
- 4.Стороны договорились представить свое видение прекращения огня.
- 5.Россия готова продолжать переговоры с Украиной.
В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлилась почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.
Как подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14