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Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле

Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с украинской делегацией в Стамбуле в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:17:00+03:00

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владимир мединский

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с украинской делегацией в Стамбуле в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Главные тезисы:В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлилась почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле. Как подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

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