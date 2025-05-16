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Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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19:17 16.05.2025 (обновлено: 20:26 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017461696.html
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с украинской делегацией в Стамбуле в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:17:00+03:00
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стамбул
дмитрий песков
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир мединский
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с украинской делегацией в Стамбуле в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Главные тезисы:В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлилась почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле. Как подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
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Мединский о предостережении Бисмарка
"Русские всегда приходят за своим" Мединский в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" напомнил о том, что Бисмарк предостерегал тех, кто пытался обмануть русских.
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москва, украина, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский
Москва, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский

Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента Владимир Мединский
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с украинской делегацией в Стамбуле в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Главные тезисы:
  1. 1.
    Москва как инициатор переговоров в целом удовлетворена результатом встречи с украинской стороной.
  2. 2.
    В ближайшее время состоится масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной.
  3. 3.
    Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.
  4. 4.
    Стороны договорились представить свое видение прекращения огня.
  5. 5.
    Россия готова продолжать переговоры с Украиной.
В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлилась почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.
Как подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
 
МоскваУкраинаСтамбулДмитрий ПесковВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир Мединский
 
 
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