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Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 16.05.2025 (обновлено: 18:02 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017418286.html
Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле
Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле
Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:35:00+03:00
2025-05-16T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
стамбул
владимир мединский
в мире
украина
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский."В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты", - сказал Мединский журналистам.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, стамбул, владимир мединский, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, В мире, Украина
Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле

Мединский: российская делегация удовлетворена результатом переговоров с Украиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
"В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты", - сказал Мединский журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияСтамбулВладимир МединскийВ миреУкраина
 
 
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