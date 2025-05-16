https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017418286.html
Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле
Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле
Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:35:00+03:00
2025-05-16T16:35:00+03:00
2025-05-16T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
стамбул
владимир мединский
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451255_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_0025f86d6d4a50524b91d0859a61b039.jpg
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский."В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты", - сказал Мединский журналистам.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451255_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_8077eedaa300daea5cee2b6e18d27a4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, стамбул, владимир мединский, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, В мире, Украина
Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле
Мединский: российская делегация удовлетворена результатом переговоров с Украиной