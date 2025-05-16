https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017418286.html

Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле

Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле

Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:35:00+03:00

2025-05-16T16:35:00+03:00

2025-05-16T18:02:00+03:00

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский."В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты", - сказал Мединский журналистам.

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

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