https://ria.ru/20250516/kitay-2017464155.html

В Китае открылся распределительный центр под брендом "Сделано в России"

В Китае открылся распределительный центр под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 16.05.2025

В Китае открылся распределительный центр под брендом "Сделано в России"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с китайскими партнерами открыл первый складской распределительный центр под брендом "Сделано в России" 16... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:26:00+03:00

2025-05-16T18:26:00+03:00

2025-05-16T18:26:00+03:00

китай

россия

российский экспортный центр (рэц)

экономика

харбин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с китайскими партнерами открыл первый складской распределительный центр под брендом "Сделано в России" 16 мая в городе Суйфэньхэ, китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает центр."Он стал базой для создания надежной логистической инфраструктуры в целях организации устойчивых поставок российских продовольственных товаров, которые РЭЦ продвигает через сеть российского национального павильона в Китае", - говорится в сообщении.Общая площадь складского распределительного центра в Суйфэньхэ составляет 4 600 квадратных метров. На складе уже размещено более 900 товарных позиций от 70 российских производителей, которые участвуют в государственной программе продвижения через российский национальный павильон. Головной павильон открыт в Шанхае, его площадки и розничные магазины "Сделано в России" - в городах Харбине, Чэнду, Шэньчжэне и Шэньяне."Склад создает оптимальные условия для хранения высококачественной продукции российских экспортеров. Это ключевое звено в цепочке поставок, которое позволит бесперебойно снабжать развивающуюся в Китае сеть розничных магазинов "Сделано в России", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Размещение в российском национальном павильоне помогает российским компаниям наладить деловые контакты в Китае, повысить узнаваемость бренда среди потребителей (например, через акции в ретейл-сетях и на маркетплейсах), заключить экспортные контракты и наладить поставки продукции. Открытие складского распределительного центра в Суйфэньхэ даст российским предприятиям дополнительные возможности для усиления своих позиций и расширения присутствия на всей территории Китая.В церемонии открытия складского распределительного центра приняли участие представители Российского экспортного центра, Хэйлунцзянской Транспортно-Инвестиционной Компании, Хэйлунцзянской торговой компании "Сокровище Российского Моря", представитель Минсельхоза России в Китае Дмитрий Клишин, представители китайского и российского бизнеса.17 мая в рамках программы продвижения национального бренда "Сделано в России" в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян, откроется розничный магазин с продукцией под брендом "Сделано в России". Он станет уже седьмой точкой розничных продаж по линии российского национального павильона.Напомним, в Харбине с 17 по 21 мая будет работать фестиваль-ярмарка "Сделано в России", в котором примут участие более 100 производителей из 50 регионов России. Специальный спонсор ярмарки в Харбине - ВТБ, официальный партнер - Московский экспортный центр.Одновременно с ярмаркой в Харбине 17 мая в Москве откроется первая международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов. Организаторами онлайн-ярмарки российских товаров в Москве выступают Минпромторг России, Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс, Агентство стратегических инициатив и Правительство г. Москвы при поддержке Китайского комитета содействия международной торговле. Генеральный партнер - Московский экспортный центр.

https://ria.ru/20250516/rets-2017442008.html

https://ria.ru/20250516/zhenschiny-2017385905.html

https://ria.ru/20250516/vystavka-2017317397.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, российский экспортный центр (рэц), экономика, харбин