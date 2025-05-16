Оверчук высказался о ситуации на индо-пакистанской границе
Оверчук: соседи Индии и Пакистана хотят, чтобы граница стала границей мира
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". 16 мая 2025
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". 16 мая 2025
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Соседи Индии и Пакистана по Евразии заинтересованы в том, чтобы индо-пакистанская граница стала границей мира и через нее спокойно двигались грузы, заявил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук на международном форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025".
"И с Пакистаном мы говорим, и собираемся с Индией говорить о том, чтобы Индия активно подключалась к этой работе (по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг", - ред.). Действительно, мы очень заинтересованы в том, чтобы индо-пакистанская граница стала границей мира, через нее спокойно двигались грузы, и это было бы выгодно всем странам. И мы бы обеспечивали связанность севера и юга Евразийского континента, и превращали бы нашу большую Евразию в один общий рынок, самый мощный рынок на планете", - заявил Оверчук РИА Новости.
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Он отметил, что Индия - это современная страна с мощной экономикой, одна из наиболее быстро развивающихся экономик в мире.
"И нас с ними связывают очень многолетние добрые связи. И это тот потенциал, который сегодня можно реализовать, в том числе развивая сухопутные транспортные маршруты. Возможности развивать их раньше просто исторически не было. Нужно понимать, что сегодня исторически открылась эта возможность. Поэтому мы будем работать и через Иран, и через Афганистан, и Пакистан для того, чтобы все наши страны действительно интегрировались", - добавил он.
МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке участка Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.