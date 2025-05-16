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Фидан выступит перед началом переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
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09:44 16.05.2025 (обновлено: 14:46 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/glava-2017274015.html
Фидан выступит перед началом переговоров России и Украины
Фидан выступит перед началом переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
Фидан выступит перед началом переговоров России и Украины
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит с речью перед началом переговоров России и Украины, сообщил РИА Новости источник в турецком... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:44:00+03:00
2025-05-16T14:46:00+03:00
россия
стамбул
украина
хакан фидан
владимир мединский
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит с речью перед началом переговоров России и Украины, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле с 10.00 мск, подтвердил РИА Новости ранее источник, знакомый с ходом переговоров. Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, ей будет предшествовать встреча делегаций Турции, США и Украины в 10.45 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. "Ожидается выступление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана перед началом переговоров делегаций РФ и Украины, оно будет транслироваться в прямом эфире", - сообщил источник. В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра, заявил журналистам Мединский. Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017263756.html
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Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
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россия, стамбул, украина, хакан фидан, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Стамбул, Украина, Хакан Фидан, Владимир Мединский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Фидан выступит перед началом переговоров России и Украины

Переговоры России и Украины 16 мая начнутся с речи главы МИД Турции Фидана

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит с речью перед началом переговоров России и Украины, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле с 10.00 мск, подтвердил РИА Новости ранее источник, знакомый с ходом переговоров. Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, ей будет предшествовать встреча делегаций Турции, США и Украины в 10.45 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Источник рассказал о графике встреч на переговорах в Стамбуле
16 мая, 08:52
"Ожидается выступление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана перед началом переговоров делегаций РФ и Украины, оно будет транслироваться в прямом эфире", - сообщил источник. В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.
Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Решение Путина по переговорам в Стамбуле вызвало восторг в Киеве
16 мая, 02:21
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра, заявил журналистам Мединский.
Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мирошник прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая, 07:41
 
РоссияСтамбулУкраинаХакан ФиданВладимир МединскийВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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