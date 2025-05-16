https://ria.ru/20250516/forum-2017250795.html

Власти Алтайского края начали регистрацию на "День сибирского поля"

Власти Алтайского края начали регистрацию на "День сибирского поля" - РИА Новости, 16.05.2025

Власти Алтайского края начали регистрацию на "День сибирского поля"

Регистрация на форум "День сибирского поля", организуемый правительством Алтайского края, открыта, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T04:07:00+03:00

2025-05-16T04:07:00+03:00

2025-05-16T04:07:00+03:00

алтайский край

экономика

алтайский край

россия

дальний восток

виктор томенко

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152312/15/1523121591_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_a759e4bc56d8e0d7a75c5ee5b3b8af15.jpg

БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Регистрация на форум "День сибирского поля", организуемый правительством Алтайского края, открыта, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Открываем регистрацию на День сибирского поля, который традиционно проведем в середине лета. Сохраняйте даты одного из крупнейших аграрных форумов России: 30 и 31 июля, а также 1 августа. Как обычно, будут представлены новинки в сфере сельхозмашиностроения, пищевой промышленности. Будем говорить о новых технологиях в животноводстве и в растениеводстве, о сортах полевых культур российской селекции и, конечно, о ситуации в сельском хозяйстве в целом", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что в прошлом году "День сибирского поля" посетила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. В агрофоруме поучаствовали больше 70 тысяч человек, свою продукцию, технику, услуги, оборудование и разработки представили более 340 компаний. Количество техники и оборудования превысило 670 единиц. Участниками форума стали компании и эксперты из 25 регионов страны, в том числе широко были представлены субъекты Сибири и Дальнего Востока.

https://ria.ru/20250514/barnaul-2016792996.html

алтайский край

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алтайский край, россия, дальний восток, виктор томенко, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)