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Власти Алтайского края начали регистрацию на "День сибирского поля"
Власти Алтайского края начали регистрацию на "День сибирского поля" - РИА Новости, 16.05.2025
Власти Алтайского края начали регистрацию на "День сибирского поля"
Регистрация на форум "День сибирского поля", организуемый правительством Алтайского края, открыта, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T04:07:00+03:00
2025-05-16T04:07:00+03:00
2025-05-16T04:07:00+03:00
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БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Регистрация на форум "День сибирского поля", организуемый правительством Алтайского края, открыта, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Открываем регистрацию на День сибирского поля, который традиционно проведем в середине лета. Сохраняйте даты одного из крупнейших аграрных форумов России: 30 и 31 июля, а также 1 августа. Как обычно, будут представлены новинки в сфере сельхозмашиностроения, пищевой промышленности. Будем говорить о новых технологиях в животноводстве и в растениеводстве, о сортах полевых культур российской селекции и, конечно, о ситуации в сельском хозяйстве в целом", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что в прошлом году "День сибирского поля" посетила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. В агрофоруме поучаствовали больше 70 тысяч человек, свою продукцию, технику, услуги, оборудование и разработки представили более 340 компаний. Количество техники и оборудования превысило 670 единиц. Участниками форума стали компании и эксперты из 25 регионов страны, в том числе широко были представлены субъекты Сибири и Дальнего Востока.
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экономика, алтайский край, россия, дальний восток, виктор томенко, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Алтайский край, Экономика, Алтайский край, Россия, Дальний Восток, Виктор Томенко, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Власти Алтайского края начали регистрацию на "День сибирского поля"
Власти Алтайского края открыли регистрацию на форум "День сибирского поля"