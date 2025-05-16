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Слова фон дер Ляйен о России на фоне переговоров вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 16.05.2025
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15:44 16.05.2025 (обновлено: 16:27 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/filippo-2017398130.html
Слова фон дер Ляйен о России на фоне переговоров вызвали ярость на Западе
Слова фон дер Ляйен о России на фоне переговоров вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 16.05.2025
Слова фон дер Ляйен о России на фоне переговоров вызвали ярость на Западе
Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых антироссийских санкциях означает, что ЕС по-прежнему стремится к войне с Россией, заявил французский политик... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:44:00+03:00
2025-05-16T16:27:00+03:00
в мире
россия
сша
тирана (город)
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
сергей лавров
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых антироссийских санкциях означает, что ЕС по-прежнему стремится к войне с Россией, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Урсула фон дер Ляйен объявляет о безумном стремлении к войне против России, к третьей мировой войне! &lt;…&gt; Этих людей нужно остановить!" — написал он.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита Европейского политического сообщества в Тиране заявила, что ЕС разрабатывает новые санкции для оказания давления на Россию, в их числе ограничения против газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".В СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам. Немецкий таблоид Bild сообщал в начале марта, что в Швейцарии идут переговоры между компанией Nord Stream 2 AG и представителями США.В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" — интерес не только России и США. По его словам, европейские политики, которые против этого, — "либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения.
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017097209.html
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в мире, россия, сша, тирана (город), урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, США, Тирана (город), Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз
Слова фон дер Ляйен о России на фоне переговоров вызвали ярость на Западе

Филиппо: слова фон дер Ляйен о санкциях говорят о стремлении к войне с Россией

© Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых антироссийских санкциях означает, что ЕС по-прежнему стремится к войне с Россией, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X.
"Урсула фон дер Ляйен объявляет о безумном стремлении к войне против России, к третьей мировой войне! <…> Этих людей нужно остановить!" — написал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров осудил негативное влияние антироссийских санкций на ООН
15 мая, 13:52
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита Европейского политического сообщества в Тиране заявила, что ЕС разрабатывает новые санкции для оказания давления на Россию, в их числе ограничения против газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".
В СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам. Немецкий таблоид Bild сообщал в начале марта, что в Швейцарии идут переговоры между компанией Nord Stream 2 AG и представителями США.
В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" — интерес не только России и США. По его словам, европейские политики, которые против этого, — "либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения.
Газопровод Северный поток — 2 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мерц исключил возможность запуска "Северного потока — 2"
15 мая, 20:07
 
В миреРоссияСШАТирана (город)Урсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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