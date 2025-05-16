https://ria.ru/20250516/figuranty-2017257707.html
Фигуранты дела "Локалкитчен" мешали проведению следствия
Фигуранты дела "Локалкитчен" мешали проведению следствия - РИА Новости, 16.05.2025
Фигуранты дела "Локалкитчен" мешали проведению следствия
Следствие считает, что фигуранты дела о массовом отравлении людей лобио из "Локалкитчен" противодействовали проведению следственных мероприятий путем... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T07:16:00+03:00
2025-05-16T07:16:00+03:00
2025-05-16T07:16:00+03:00
происшествия
москва
санкт-петербург
ярославская область
анна попова
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следствие считает, что фигуранты дела о массовом отравлении людей лобио из "Локалкитчен" противодействовали проведению следственных мероприятий путем уничтожения произведенной продукции, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "При проведении как следственных действий, так и контрольных мероприятий… (фигуранты дела) оказывали активное противодействие их проведению с целью недопущения фиксации допущенных нарушений требований безопасности, приняли меры с целью скрыть следы совершенного ими преступления, в том числе путем уничтожения произведенной ими продукции", - следует из материалов. Речь идёт о гендиректоре компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антоне Лозине, руководителе отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическом руководителе компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимире Шине. Все они находятся под домашним арестом. Повар Карим Норматов – единственный фигурант данного дела, содержащийся в СИЗО. В июне 2024 года было возбуждено уголовное дело о "производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причиной стало массовое отравление людей. Как установило следствие, пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
https://ria.ru/20250516/sud-2017253867.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, санкт-петербург, ярославская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Фигуранты дела "Локалкитчен" мешали проведению следствия
Фигуранты дела "Локалкитчен" мешали следствию путем уничтожения продукции
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следствие считает, что фигуранты дела о массовом отравлении людей лобио из "Локалкитчен" противодействовали проведению следственных мероприятий путем уничтожения произведенной продукции, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"При проведении как следственных действий, так и контрольных мероприятий… (фигуранты дела) оказывали активное противодействие их проведению с целью недопущения фиксации допущенных нарушений требований безопасности, приняли меры с целью скрыть следы совершенного ими преступления, в том числе путем уничтожения произведенной ими продукции", - следует из материалов.
Речь идёт о гендиректоре компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антоне Лозине, руководителе отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическом руководителе компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимире Шине. Все они находятся под домашним арестом. Повар Карим Норматов – единственный фигурант данного дела, содержащийся в СИЗО.
В июне 2024 года было возбуждено уголовное дело о "производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причиной стало массовое отравление людей. Как установило следствие, пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве
, Санкт-Петербурге
, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях
.