https://ria.ru/20250516/figuranty-2017257707.html

Фигуранты дела "Локалкитчен" мешали проведению следствия

Фигуранты дела "Локалкитчен" мешали проведению следствия - РИА Новости, 16.05.2025

Фигуранты дела "Локалкитчен" мешали проведению следствия

Следствие считает, что фигуранты дела о массовом отравлении людей лобио из "Локалкитчен" противодействовали проведению следственных мероприятий путем... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T07:16:00+03:00

2025-05-16T07:16:00+03:00

2025-05-16T07:16:00+03:00

происшествия

москва

санкт-петербург

ярославская область

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следствие считает, что фигуранты дела о массовом отравлении людей лобио из "Локалкитчен" противодействовали проведению следственных мероприятий путем уничтожения произведенной продукции, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "При проведении как следственных действий, так и контрольных мероприятий… (фигуранты дела) оказывали активное противодействие их проведению с целью недопущения фиксации допущенных нарушений требований безопасности, приняли меры с целью скрыть следы совершенного ими преступления, в том числе путем уничтожения произведенной ими продукции", - следует из материалов. Речь идёт о гендиректоре компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антоне Лозине, руководителе отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическом руководителе компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимире Шине. Все они находятся под домашним арестом. Повар Карим Норматов – единственный фигурант данного дела, содержащийся в СИЗО. В июне 2024 года было возбуждено уголовное дело о "производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причиной стало массовое отравление людей. Как установило следствие, пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.

https://ria.ru/20250516/sud-2017253867.html

https://ria.ru/20250201/otravitel-1996741295.html

москва

санкт-петербург

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, санкт-петербург, ярославская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)