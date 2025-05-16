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Фидан остался в зале переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
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14:10 16.05.2025 (обновлено: 14:32 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/fidan-2017369046.html
Фидан остался в зале переговоров России и Украины
Фидан остался в зале переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
Фидан остался в зале переговоров России и Украины
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не покинул зал первых за три года переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости близкий... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:10:00+03:00
2025-05-16T14:32:00+03:00
в мире
россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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мид турции
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не покинул зал первых за три года переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости близкий к переговорам источник.Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщил источник в МИД Турции.Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров."Остался (в зале - ред.)", - ответил источник на вопрос о том, ушел ли Фидан после речи. Переговоры делегаций проходят без прессы.Фидан в своей речи отметил, что Анкара искренне верит: переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон.Ранее в пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, турция, мид турции, хакан фидан, ибрагим калын
В мире, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Турция, МИД Турции, Хакан Фидан, Ибрагим Калын
Фидан остался в зале переговоров России и Украины

Фидан остался в зале переговоров России и Украины после вступительного слова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не покинул зал первых за три года переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости близкий к переговорам источник.
Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщил источник в МИД Турции.
Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров.
«
"Остался (в зале - ред.)", - ответил источник на вопрос о том, ушел ли Фидан после речи. Переговоры делегаций проходят без прессы.
Фидан в своей речи отметил, что Анкара искренне верит: переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон.
Ранее в пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
 
В миреРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаТурцияМИД ТурцииХакан ФиданИбрагим Калын
 
 
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