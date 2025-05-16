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Фидан остался в зале переговоров России и Украины

Фидан остался в зале переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025

Фидан остался в зале переговоров России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не покинул зал первых за три года переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости близкий... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:10:00+03:00

2025-05-16T14:10:00+03:00

2025-05-16T14:32:00+03:00

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не покинул зал первых за три года переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости близкий к переговорам источник.Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщил источник в МИД Турции.Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров."Остался (в зале - ред.)", - ответил источник на вопрос о том, ушел ли Фидан после речи. Переговоры делегаций проходят без прессы.Фидан в своей речи отметил, что Анкара искренне верит: переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон.Ранее в пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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