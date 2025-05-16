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Турция считает важным, что Москва и Киев прислушались к призывам Эрдогана - РИА Новости, 16.05.2025
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13:42 16.05.2025 (обновлено: 14:14 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/fidan-2017357615.html
Турция считает важным, что Москва и Киев прислушались к призывам Эрдогана
Турция считает важным, что Москва и Киев прислушались к призывам Эрдогана - РИА Новости, 16.05.2025
Турция считает важным, что Москва и Киев прислушались к призывам Эрдогана
Турция рада, что президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский прислушались к призывам в том числе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана к миру,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:42:00+03:00
2025-05-16T14:14:00+03:00
в мире
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владимир путин
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Турция рада, что президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский прислушались к призывам в том числе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана к миру, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан."Мы придаем значение призывам к миру президента Путина и Зеленского, прямая готовность России и Украины к переговорам открыла окно возможностей... С самого начала мы принимали интенсивные меры, чтобы завершить этот конфликт. Господин президент (Эрдоган - ред.) принимает меры.", - сказал он, выступая перед началом переговоров.Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мскО переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017358494.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Турция считает важным, что Москва и Киев прислушались к призывам Эрдогана

Фидан: очень важно, что Москва и Киев прислушались к призывам Трампа и Эрдогана

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Турция рада, что президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский прислушались к призывам в том числе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана к миру, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Мы придаем значение призывам к миру президента Путина и Зеленского, прямая готовность России и Украины к переговорам открыла окно возможностей... С самого начала мы принимали интенсивные меры, чтобы завершить этот конфликт. Господин президент (Эрдоган - ред.) принимает меры.", - сказал он, выступая перед началом переговоров.
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Переговоры России и Украины проходят без прессы
16 мая, 13:44
Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Рынок акций и рубль спокойно отреагировали на переговоры в Стамбуле
16 мая, 13:45
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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