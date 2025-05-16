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Евродепутат оценил позиции Зеленского по Украине - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:01 16.05.2025 (обновлено: 00:02 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/evroparlament-2017241508.html
Евродепутат оценил позиции Зеленского по Украине
Евродепутат оценил позиции Зеленского по Украине - РИА Новости, 16.05.2025
Евродепутат оценил позиции Зеленского по Украине
Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что позиции Владимира Зеленского в отношении украинского урегулирования и мирных... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T00:01:00+03:00
2025-05-16T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
владимир зеленский
владимир мединский
тьерри мариани
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что позиции Владимира Зеленского в отношении украинского урегулирования и мирных переговоров "не очень реалистичны". "Некоторым нужно быть реалистами. Мы видим, что позиции господина Зеленского не очень реалистичны", - сказал собеседник агентства, комментируя ожидания от переговоров в Стамбуле. Мариани также отметил, что "настроен не очень оптимистично, но все, что ведет по направлению к миру, позитивно". "Я не уверен, что Европарламент действительно хочет мира. Он поддерживает Зеленского во всех его проявлениях", - констатировал евродепутат. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017236721.html
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017232793.html
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россия, стамбул, украина, владимир зеленский, владимир мединский, тьерри мариани, европарламент, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Тьерри Мариани, Европарламент, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Евродепутат оценил позиции Зеленского по Украине

Евродепутат Мариани: позиции Зеленского по Украине не очень реалистичны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что позиции Владимира Зеленского в отношении украинского урегулирования и мирных переговоров "не очень реалистичны".
"Некоторым нужно быть реалистами. Мы видим, что позиции господина Зеленского не очень реалистичны", - сказал собеседник агентства, комментируя ожидания от переговоров в Стамбуле.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Кроме Зеленского". Журналиста удивила одна деталь на переговорах в Турции
15 мая, 23:30
Мариани также отметил, что "настроен не очень оптимистично, но все, что ведет по направлению к миру, позитивно". "Я не уверен, что Европарламент действительно хочет мира. Он поддерживает Зеленского во всех его проявлениях", - констатировал евродепутат.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Клоунада Зеленского разбивается о позицию России, заявил Слуцкий
15 мая, 22:48
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Британии рассказали о тайных мыслях Зеленского на переговорах в Турции
15 мая, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир МединскийТьерри МарианиЕвропарламентВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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