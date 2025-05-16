Евродепутат оценил позиции Зеленского по Украине
Евродепутат Мариани: позиции Зеленского по Украине не очень реалистичны
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что позиции Владимира Зеленского в отношении украинского урегулирования и мирных переговоров "не очень реалистичны".
"Некоторым нужно быть реалистами. Мы видим, что позиции господина Зеленского не очень реалистичны", - сказал собеседник агентства, комментируя ожидания от переговоров в Стамбуле.
Мариани также отметил, что "настроен не очень оптимистично, но все, что ведет по направлению к миру, позитивно". "Я не уверен, что Европарламент действительно хочет мира. Он поддерживает Зеленского во всех его проявлениях", - констатировал евродепутат.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.