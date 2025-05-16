https://ria.ru/20250516/evroparlament-2017241508.html

Евродепутат оценил позиции Зеленского по Украине

Евродепутат оценил позиции Зеленского по Украине - РИА Новости, 16.05.2025

Евродепутат оценил позиции Зеленского по Украине

Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что позиции Владимира Зеленского в отношении украинского урегулирования и мирных... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T00:01:00+03:00

2025-05-16T00:01:00+03:00

2025-05-16T00:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

стамбул

украина

владимир зеленский

владимир мединский

тьерри мариани

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_076c700cf9899861f9bd9880e9b2dc75.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что позиции Владимира Зеленского в отношении украинского урегулирования и мирных переговоров "не очень реалистичны". "Некоторым нужно быть реалистами. Мы видим, что позиции господина Зеленского не очень реалистичны", - сказал собеседник агентства, комментируя ожидания от переговоров в Стамбуле. Мариани также отметил, что "настроен не очень оптимистично, но все, что ведет по направлению к миру, позитивно". "Я не уверен, что Европарламент действительно хочет мира. Он поддерживает Зеленского во всех его проявлениях", - констатировал евродепутат. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017236721.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017232793.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017227850.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, украина, владимир зеленский, владимир мединский, тьерри мариани, европарламент, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025