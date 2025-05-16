Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что ждет нападок от участников саммита ЕПС - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/es-2017382286.html
Вучич заявил, что ждет нападок от участников саммита ЕПС
Вучич заявил, что ждет нападок от участников саммита ЕПС - РИА Новости, 16.05.2025
Вучич заявил, что ждет нападок от участников саммита ЕПС
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападок на него от участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране из-за поездки в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:53:00+03:00
2025-05-16T14:53:00+03:00
в мире
сербия
москва
албания
александр вучич
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932568_0:151:2372:1485_1920x0_80_0_0_94ad0174e7f849ad6989d5619e242f70.jpg
БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападок на него от участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране из-за поездки в Москву 9 мая на празднование 80-летия победы над фашизмом. Глава сербского государства в пятницу находится в Албании, где принимает участие в саммите ЕПС. "Нам будет нелегко из-за поездки в Москву, сейчас ожидаю недвусмысленные нападки. Попытаюсь взять все на себя, чтобы Сербия не платила никакую цену за это. Это непростая ситуация, но уверен, что до конца года можем многое сделать, чтобы дальше продвигаться на европейском пути", - заявил Вучич журналистам. Трансляция велась на сайте мероприятия. Президент Сербии 8 мая заявил, что мечтает на предстоящем 16 мая в Албании саммите Европейского политического сообщества ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву на 80-летие победы над фашизмом. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал президенту РФ Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать 6 миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250510/serbiya-2016196152.html
https://ria.ru/20250501/serbiya-2014610773.html
сербия
москва
албания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932568_43:0:2219:1632_1920x0_80_0_0_c0b9cf22bfbb2b3dc5251623a569f985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, москва, албания, александр вучич, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Сербия, Москва, Албания, Александр Вучич, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вучич заявил, что ждет нападок от участников саммита ЕПС

Вучич заявил, что ждет нападок от участников саммита ЕПС из-за поездки в Москву

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападок на него от участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране из-за поездки в Москву 9 мая на празднование 80-летия победы над фашизмом.
Глава сербского государства в пятницу находится в Албании, где принимает участие в саммите ЕПС.
Президент Сербии Александр Вучич на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Визит Вучича в Россию не отразится на евроинтеграции Сербии, заявил Джурич
10 мая, 13:00
"Нам будет нелегко из-за поездки в Москву, сейчас ожидаю недвусмысленные нападки. Попытаюсь взять все на себя, чтобы Сербия не платила никакую цену за это. Это непростая ситуация, но уверен, что до конца года можем многое сделать, чтобы дальше продвигаться на европейском пути", - заявил Вучич журналистам. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Президент Сербии 8 мая заявил, что мечтает на предстоящем 16 мая в Албании саммите Европейского политического сообщества ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву на 80-летие победы над фашизмом.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал президенту РФ Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать 6 миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Сербия останется на пути вступления в ЕС, заявил Вучич
1 мая, 20:14
 
В миреСербияМоскваАлбанияАлександр ВучичКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала