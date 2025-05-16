https://ria.ru/20250516/es-2017382286.html

Вучич заявил, что ждет нападок от участников саммита ЕПС

Вучич заявил, что ждет нападок от участников саммита ЕПС - РИА Новости, 16.05.2025

Вучич заявил, что ждет нападок от участников саммита ЕПС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападок на него от участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране из-за поездки в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:53:00+03:00

2025-05-16T14:53:00+03:00

2025-05-16T14:53:00+03:00

в мире

сербия

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владимир путин

евросоюз

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БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападок на него от участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране из-за поездки в Москву 9 мая на празднование 80-летия победы над фашизмом. Глава сербского государства в пятницу находится в Албании, где принимает участие в саммите ЕПС. "Нам будет нелегко из-за поездки в Москву, сейчас ожидаю недвусмысленные нападки. Попытаюсь взять все на себя, чтобы Сербия не платила никакую цену за это. Это непростая ситуация, но уверен, что до конца года можем многое сделать, чтобы дальше продвигаться на европейском пути", - заявил Вучич журналистам. Трансляция велась на сайте мероприятия. Президент Сербии 8 мая заявил, что мечтает на предстоящем 16 мая в Албании саммите Европейского политического сообщества ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву на 80-летие победы над фашизмом. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал президенту РФ Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать 6 миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20250510/serbiya-2016196152.html

https://ria.ru/20250501/serbiya-2014610773.html

сербия

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в мире, сербия, москва, албания, александр вучич, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, 80-летие победы в великой отечественной войне