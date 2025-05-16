Колумбийский эксперт оценил итоги переговоров в Стамбуле
Агреда Руденко: переговоры в Стамбуле продемонстрировали умную стратегию Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
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БОГОТА, 16 мая - РИА Новости. Прямые переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, показали грамотную и успешную стратегию Москвы на пути к миру, заявил РИА Новости международный аналитик Хесус Агреда Руденко, профессор Университета Хавериана в Колумбии.
"Эта встреча - проявление умной и проактивной игры Кремля. Прямой диалог между сторонами, а также, почему бы и нет, установление новых каналов коммуникации - всегда положительный шаг", - заявил Агреда.
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"Это имеет огромное значение для самих военнослужащих и их семей, но не только - это спасает диалог, позволяя продемонстрировать конкретный результат", - добавил собеседник агентства.
По мнению Агреды, президент России Владимир Путин, выступивший с инициативой переговоров, показал международному сообществу готовность к открытому диалогу, в особенности тем фигурам, которые могут сыграть важную роль в будущем балансе сил, например, президенту США Дональду Трампу, ранее высказывавшему недовольство отсутствием прогресса в урегулировании.
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"Путин предлагает прямой диалог не только для того, чтобы продемонстрировать стремление к миру, но и чтобы показать готовность двигаться вперед, даже если он не рассчитывает на многое", - отметил эксперт.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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