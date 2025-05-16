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Колумбийский эксперт оценил итоги переговоров в Стамбуле

Колумбийский эксперт оценил итоги переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Колумбийский эксперт оценил итоги переговоров в Стамбуле

Прямые переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, показали грамотную и успешную стратегию Москвы на пути к миру, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T23:04:00+03:00

2025-05-16T23:04:00+03:00

2025-05-16T23:04:00+03:00

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БОГОТА, 16 мая - РИА Новости. Прямые переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, показали грамотную и успешную стратегию Москвы на пути к миру, заявил РИА Новости международный аналитик Хесус Агреда Руденко, профессор Университета Хавериана в Колумбии. "Эта встреча - проявление умной и проактивной игры Кремля. Прямой диалог между сторонами, а также, почему бы и нет, установление новых каналов коммуникации - всегда положительный шаг", - заявил Агреда. Аналитик обратил внимание на договоренность между Москвой и Киевом об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", подчеркнув, что сам факт ее достижения без посредников свидетельствует о подлинной готовности сторон, особенно России, взять на себя прямое руководство процессом. "Это имеет огромное значение для самих военнослужащих и их семей, но не только - это спасает диалог, позволяя продемонстрировать конкретный результат", - добавил собеседник агентства. По мнению Агреды, президент России Владимир Путин, выступивший с инициативой переговоров, показал международному сообществу готовность к открытому диалогу, в особенности тем фигурам, которые могут сыграть важную роль в будущем балансе сил, например, президенту США Дональду Трампу, ранее высказывавшему недовольство отсутствием прогресса в урегулировании. "Путин предлагает прямой диалог не только для того, чтобы продемонстрировать стремление к миру, но и чтобы показать готовность двигаться вперед, даже если он не рассчитывает на многое", - отметил эксперт. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html

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https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

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