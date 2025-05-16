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Колумбийский эксперт оценил итоги переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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23:04 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/ekspert-2017510354.html
Колумбийский эксперт оценил итоги переговоров в Стамбуле
Колумбийский эксперт оценил итоги переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Колумбийский эксперт оценил итоги переговоров в Стамбуле
Прямые переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, показали грамотную и успешную стратегию Москвы на пути к миру, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T23:04:00+03:00
2025-05-16T23:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
владимир путин
владимир мединский
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БОГОТА, 16 мая - РИА Новости. Прямые переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, показали грамотную и успешную стратегию Москвы на пути к миру, заявил РИА Новости международный аналитик Хесус Агреда Руденко, профессор Университета Хавериана в Колумбии. "Эта встреча - проявление умной и проактивной игры Кремля. Прямой диалог между сторонами, а также, почему бы и нет, установление новых каналов коммуникации - всегда положительный шаг", - заявил Агреда. Аналитик обратил внимание на договоренность между Москвой и Киевом об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", подчеркнув, что сам факт ее достижения без посредников свидетельствует о подлинной готовности сторон, особенно России, взять на себя прямое руководство процессом. "Это имеет огромное значение для самих военнослужащих и их семей, но не только - это спасает диалог, позволяя продемонстрировать конкретный результат", - добавил собеседник агентства. По мнению Агреды, президент России Владимир Путин, выступивший с инициативой переговоров, показал международному сообществу готовность к открытому диалогу, в особенности тем фигурам, которые могут сыграть важную роль в будущем балансе сил, например, президенту США Дональду Трампу, ранее высказывавшему недовольство отсутствием прогресса в урегулировании. "Путин предлагает прямой диалог не только для того, чтобы продемонстрировать стремление к миру, но и чтобы показать готовность двигаться вперед, даже если он не рассчитывает на многое", - отметил эксперт. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир мединский, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Колумбийский эксперт оценил итоги переговоров в Стамбуле

Агреда Руденко: переговоры в Стамбуле продемонстрировали умную стратегию Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
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БОГОТА, 16 мая - РИА Новости. Прямые переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, показали грамотную и успешную стратегию Москвы на пути к миру, заявил РИА Новости международный аналитик Хесус Агреда Руденко, профессор Университета Хавериана в Колумбии.
"Эта встреча - проявление умной и проактивной игры Кремля. Прямой диалог между сторонами, а также, почему бы и нет, установление новых каналов коммуникации - всегда положительный шаг", - заявил Агреда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле сумели удивить
15 мая, 21:11
Аналитик обратил внимание на договоренность между Москвой и Киевом об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", подчеркнув, что сам факт ее достижения без посредников свидетельствует о подлинной готовности сторон, особенно России, взять на себя прямое руководство процессом.
"Это имеет огромное значение для самих военнослужащих и их семей, но не только - это спасает диалог, позволяя продемонстрировать конкретный результат", - добавил собеседник агентства.
По мнению Агреды, президент России Владимир Путин, выступивший с инициативой переговоров, показал международному сообществу готовность к открытому диалогу, в особенности тем фигурам, которые могут сыграть важную роль в будущем балансе сил, например, президенту США Дональду Трампу, ранее высказывавшему недовольство отсутствием прогресса в урегулировании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
15 мая, 08:00
"Путин предлагает прямой диалог не только для того, чтобы продемонстрировать стремление к миру, но и чтобы показать готовность двигаться вперед, даже если он не рассчитывает на многое", - отметил эксперт.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинВладимир МединскийДональд ТрампПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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