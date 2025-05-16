https://ria.ru/20250516/ekspert-2017381629.html

Эксперт назвал три кита прочности отношений между Россией и КНР

Эксперт назвал три кита прочности отношений между Россией и КНР - РИА Новости, 16.05.2025

Эксперт назвал три кита прочности отношений между Россией и КНР

Прочности отношений между Россией и Китаем способствуют три группы факторов - исторические, морально-этические и экономические, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:51:00+03:00

2025-05-16T14:51:00+03:00

2025-05-16T14:51:00+03:00

россия

китай

москва

борис титов

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прочности отношений между Россией и Китаем способствуют три группы факторов - исторические, морально-этические и экономические, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. На вопрос о причинах уверенности того, что сегодня отношения между Москвой и Пекином столь незыблемы и ничто уже не может их поколебать, он ответил, что объяснений тому несколько. "Первое - историческое. Несмотря на то что в наших отношениях, действительно, в прошлом бывало всякое, они глубоко проникнуты дружбой", - сказал Титов. Второе объяснение, по его словам, морально-этическое. "Все мы знаем, что, если (президент России - ред.) Владимир Путин кому-то доверяет, в данном случае - Си Цзиньпину (председатель КНР - ред.), он никогда этого человека не бросит, не предаст. Сделать так для президента РФ - значит поступить не по-мужски", - подчеркнул собеседник агентства. "И в-третьих, нет сегодня для России более важного геополитического и экономического партнера, чем КНР. Наши нефть и газ не идут и не пойдут в Америку. Главный потребитель российских энергоресурсов, которых у нас много, это Китай. Раньше, к слову, он их покупал на Ближнем Востоке, а сегодня у РФ", - подчеркнул Титов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 мая в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017206031.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016277639.html

россия

китай

москва

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россия, китай, москва, борис титов, владимир путин, си цзиньпин