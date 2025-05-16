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Эксперт назвал три кита прочности отношений между Россией и КНР - РИА Новости, 16.05.2025
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14:51 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/ekspert-2017381629.html
Эксперт назвал три кита прочности отношений между Россией и КНР
Эксперт назвал три кита прочности отношений между Россией и КНР - РИА Новости, 16.05.2025
Эксперт назвал три кита прочности отношений между Россией и КНР
Прочности отношений между Россией и Китаем способствуют три группы факторов - исторические, морально-этические и экономические, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:51:00+03:00
2025-05-16T14:51:00+03:00
россия
китай
москва
борис титов
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прочности отношений между Россией и Китаем способствуют три группы факторов - исторические, морально-этические и экономические, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. На вопрос о причинах уверенности того, что сегодня отношения между Москвой и Пекином столь незыблемы и ничто уже не может их поколебать, он ответил, что объяснений тому несколько. "Первое - историческое. Несмотря на то что в наших отношениях, действительно, в прошлом бывало всякое, они глубоко проникнуты дружбой", - сказал Титов. Второе объяснение, по его словам, морально-этическое. "Все мы знаем, что, если (президент России - ред.) Владимир Путин кому-то доверяет, в данном случае - Си Цзиньпину (председатель КНР - ред.), он никогда этого человека не бросит, не предаст. Сделать так для президента РФ - значит поступить не по-мужски", - подчеркнул собеседник агентства. "И в-третьих, нет сегодня для России более важного геополитического и экономического партнера, чем КНР. Наши нефть и газ не идут и не пойдут в Америку. Главный потребитель российских энергоресурсов, которых у нас много, это Китай. Раньше, к слову, он их покупал на Ближнем Востоке, а сегодня у РФ", - подчеркнул Титов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 мая в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017206031.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016277639.html
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россия, китай, москва, борис титов, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Москва, Борис Титов, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Эксперт назвал три кита прочности отношений между Россией и КНР

Титов: прочности отношений между Россией и КНР способствуют три группы факторов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прочности отношений между Россией и Китаем способствуют три группы факторов - исторические, морально-этические и экономические, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.
На вопрос о причинах уверенности того, что сегодня отношения между Москвой и Пекином столь незыблемы и ничто уже не может их поколебать, он ответил, что объяснений тому несколько.
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"Первое - историческое. Несмотря на то что в наших отношениях, действительно, в прошлом бывало всякое, они глубоко проникнуты дружбой", - сказал Титов.
Второе объяснение, по его словам, морально-этическое. "Все мы знаем, что, если (президент России - ред.) Владимир Путин кому-то доверяет, в данном случае - Си Цзиньпину (председатель КНР - ред.), он никогда этого человека не бросит, не предаст. Сделать так для президента РФ - значит поступить не по-мужски", - подчеркнул собеседник агентства.
"И в-третьих, нет сегодня для России более важного геополитического и экономического партнера, чем КНР. Наши нефть и газ не идут и не пойдут в Америку. Главный потребитель российских энергоресурсов, которых у нас много, это Китай. Раньше, к слову, он их покупал на Ближнем Востоке, а сегодня у РФ", - подчеркнул Титов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 мая в 10.00 мск.
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