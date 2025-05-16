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В ЕК высказались о предложении ЕС по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.05.2025
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14:45 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/ek-2017379286.html
В ЕК высказались о предложении ЕС по "Северным потокам"
В ЕК высказались о предложении ЕС по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.05.2025
В ЕК высказались о предложении ЕС по "Северным потокам"
Предложение санкций ЕС против "Северных потоков" нацелено на то, чтобы они не были восстановлены и введены в эксплуатацию, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:45:00+03:00
2025-05-16T14:45:00+03:00
россия
сша
брюссель
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
еврокомиссия
евросоюз
северный поток
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Предложение санкций ЕС против "Северных потоков" нацелено на то, чтобы они не были восстановлены и введены в эксплуатацию, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "для оказания давления на Россию" готовит новый пакет санкций, который включит ограничения против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". "Мы не знаем, что произойдет. "Северный поток-1" может быть восстановлен. "Северный поток-2" может, теоретически, получить лицензию. Идея заключается в том, чтобы отбить желание или интерес со стороны инвесторов использовать "Северный поток" в будущем", - сказала представитель ЕК. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.​ В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250515/merts-2017208618.html
https://ria.ru/20250510/potok-2016259745.html
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россия, сша, брюссель, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, США, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
В ЕК высказались о предложении ЕС по "Северным потокам"

Представитель ЕК Пиньо: ЕС хочет отбить интерес инвесторов к "Северным потокам"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Предложение санкций ЕС против "Северных потоков" нацелено на то, чтобы они не были восстановлены и введены в эксплуатацию, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "для оказания давления на Россию" готовит новый пакет санкций, который включит ограничения против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Газопровод Северный поток — 2 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мерц исключил возможность запуска "Северного потока — 2"
15 мая, 20:07
"Мы не знаем, что произойдет. "Северный поток-1" может быть восстановлен. "Северный поток-2" может, теоретически, получить лицензию. Идея заключается в том, чтобы отбить желание или интерес со стороны инвесторов использовать "Северный поток" в будущем", - сказала представитель ЕК.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.​
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Фон дер Ляйен обсудила с Мерцем блокировку "Северного потока", пишет WSJ
10 мая, 21:42
 
РоссияСШАБрюссельУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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