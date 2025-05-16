https://ria.ru/20250516/dni-2017353649.html

В Зимбабве впервые пройдут Дни духовной культуры России

В Зимбабве впервые пройдут Дни духовной культуры России - РИА Новости, 16.05.2025

В Зимбабве впервые пройдут Дни духовной культуры России

Дни духовной культуры России впервые пройдут в столице Республики Зимбабве городе Хараре с 24 по 26 мая, они станут частью фестиваля Sunshine City Festival,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:32:00+03:00

2025-05-16T13:32:00+03:00

2025-05-16T13:32:00+03:00

россия

хараре

зимбабве

русское географическое общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886831332_0:112:2255:1380_1920x0_80_0_0_1d4851d91a31388ba37da1af8a4bd71d.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дни духовной культуры России впервые пройдут в столице Республики Зимбабве городе Хараре с 24 по 26 мая, они станут частью фестиваля Sunshine City Festival, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. Мероприятия Дней духовной культуры России в Зимбабве, которые станут частью популярного в стране фестиваля Sunshine City Festival, также приурочены ко Дню славянской письменности и культуры - 24 мая и ко Дню Африки - 25 мая. "С двадцать четвертого по двадцать шестое мая в столице Республики Зимбабве городе Хараре пройдут мероприятия Дней духовной культуры России", - говорится в сообщении. Как сообщила пресс-служба ведомства, проект откроется уникальной фотовыставкой "Многонациональная Россия" Русского географического общества, которая представит снимки победителей ежегодного фотоконкурса. Также 24 мая с концертной программой в Хараре выступит Государственный ансамбль песни и танца "Алтай" имени А.Ф. Березикова. В программе ансамбля представлены русские и казачьи народные песни и танцы. Кроме того, 24-25 мая солисты ансамбля "Алтай" проведут мастер-классы, рассчитанные на молодежную аудиторию: "Традиционный русский танец как основа духовно-нравственного воспитания" и "Русская песня как основа духовности и единения культур". Дни духовной культуры – это уникальный многожанровый проект министерства культуры Российской Федерации, направленный на демонстрацию в зарубежных странах богатства и разнообразия духовной культуры страны. Гастроли организованы АНО "Русские сезоны" при поддержке Минкультуры России. С 2008 года мероприятия Дней духовной культуры России охватили более 50 стран мира.

https://ria.ru/20250510/zimbabve-2016230210.html

https://ria.ru/20250510/zimbabve-2016231274.html

россия

хараре

зимбабве

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, хараре, зимбабве, русское географическое общество