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В Зимбабве впервые пройдут Дни духовной культуры России - РИА Новости, 16.05.2025
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13:32 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/dni-2017353649.html
В Зимбабве впервые пройдут Дни духовной культуры России
В Зимбабве впервые пройдут Дни духовной культуры России - РИА Новости, 16.05.2025
В Зимбабве впервые пройдут Дни духовной культуры России
Дни духовной культуры России впервые пройдут в столице Республики Зимбабве городе Хараре с 24 по 26 мая, они станут частью фестиваля Sunshine City Festival,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:32:00+03:00
2025-05-16T13:32:00+03:00
россия
хараре
зимбабве
русское географическое общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дни духовной культуры России впервые пройдут в столице Республики Зимбабве городе Хараре с 24 по 26 мая, они станут частью фестиваля Sunshine City Festival, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. Мероприятия Дней духовной культуры России в Зимбабве, которые станут частью популярного в стране фестиваля Sunshine City Festival, также приурочены ко Дню славянской письменности и культуры - 24 мая и ко Дню Африки - 25 мая. "С двадцать четвертого по двадцать шестое мая в столице Республики Зимбабве городе Хараре пройдут мероприятия Дней духовной культуры России", - говорится в сообщении. Как сообщила пресс-служба ведомства, проект откроется уникальной фотовыставкой "Многонациональная Россия" Русского географического общества, которая представит снимки победителей ежегодного фотоконкурса. Также 24 мая с концертной программой в Хараре выступит Государственный ансамбль песни и танца "Алтай" имени А.Ф. Березикова. В программе ансамбля представлены русские и казачьи народные песни и танцы. Кроме того, 24-25 мая солисты ансамбля "Алтай" проведут мастер-классы, рассчитанные на молодежную аудиторию: "Традиционный русский танец как основа духовно-нравственного воспитания" и "Русская песня как основа духовности и единения культур". Дни духовной культуры – это уникальный многожанровый проект министерства культуры Российской Федерации, направленный на демонстрацию в зарубежных странах богатства и разнообразия духовной культуры страны. Гастроли организованы АНО "Русские сезоны" при поддержке Минкультуры России. С 2008 года мероприятия Дней духовной культуры России охватили более 50 стран мира.
https://ria.ru/20250510/zimbabve-2016230210.html
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россия
хараре
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россия, хараре, зимбабве, русское географическое общество
Россия, Хараре, Зимбабве, Русское географическое общество
В Зимбабве впервые пройдут Дни духовной культуры России

В Хараре в мае впервые пройдут Дни духовной культуры России

© AP Photo / Armando FrancaФлаг Зимбабве
Флаг Зимбабве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Armando Franca
Флаг Зимбабве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дни духовной культуры России впервые пройдут в столице Республики Зимбабве городе Хараре с 24 по 26 мая, они станут частью фестиваля Sunshine City Festival, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
Мероприятия Дней духовной культуры России в Зимбабве, которые станут частью популярного в стране фестиваля Sunshine City Festival, также приурочены ко Дню славянской письменности и культуры - 24 мая и ко Дню Африки - 25 мая.
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"С двадцать четвертого по двадцать шестое мая в столице Республики Зимбабве городе Хараре пройдут мероприятия Дней духовной культуры России", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба ведомства, проект откроется уникальной фотовыставкой "Многонациональная Россия" Русского географического общества, которая представит снимки победителей ежегодного фотоконкурса. Также 24 мая с концертной программой в Хараре выступит Государственный ансамбль песни и танца "Алтай" имени А.Ф. Березикова. В программе ансамбля представлены русские и казачьи народные песни и танцы.
Кроме того, 24-25 мая солисты ансамбля "Алтай" проведут мастер-классы, рассчитанные на молодежную аудиторию: "Традиционный русский танец как основа духовно-нравственного воспитания" и "Русская песня как основа духовности и единения культур".
Дни духовной культуры – это уникальный многожанровый проект министерства культуры Российской Федерации, направленный на демонстрацию в зарубежных странах богатства и разнообразия духовной культуры страны. Гастроли организованы АНО "Русские сезоны" при поддержке Минкультуры России. С 2008 года мероприятия Дней духовной культуры России охватили более 50 стран мира.
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