https://ria.ru/20250516/dmitruk-2017257962.html

В Раде предупредили о наличии убийцы в составе делегации Украины в Стамбуле

В Раде предупредили о наличии убийцы в составе делегации Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

В Раде предупредили о наличии убийцы в составе делегации Украины в Стамбуле

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал в своем Telegram-канале генерала СБУ Александра Поклада, вошедшего в состав украинской делегации на... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T07:24:00+03:00

2025-05-16T07:24:00+03:00

2025-05-16T10:58:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал в своем Telegram-канале генерала СБУ Александра Поклада, вошедшего в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле, убийцей и террористом."Член украинской переговорной группы Александр Поклад — террорист и убийца, который уже ранее предлагал 250 000 долларов за мою голову и до сих пор ищет возможность меня убить", — написал Дмитрук.Ранее имя Поклада упоминалось в связи с убийством финансиста Дениса Киреева, который участвовал с украинской стороны в первом раунде переговоров по Украине в 2022 году.В марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреев был убит в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником Главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.В январе 2023 года американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ сообщила, что Киреева застрелила СБУ из-за подозрений в "шпионаже" в пользу России. Как утверждало издание, Поклад, который занимал должность начальника контрразведки СБУ и отвечал за поимку сотрудников разведки и безопасности, подозреваемых в работе на Россию, вызывал Киреева на встречу перед его убийством.В сентябре 2023 года экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в беседе с журналом The Economist признал факт существования в СБУ структуры для ликвидации неугодных властям лиц, которую создали после переворота на Украине в 2014 году. При этом, по данным СМИ, именно Покладу было поручено возглавить "эскадроны смерти". СМИ называли Поклада личным киллером Зеленского.На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. Также в делегацию среди прочего оказался включен заместитель председателя СБУ Александр Поклад.Киреев участвовал в первом раунде переговоров с российской стороной, который прошел 28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии.

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017243765.html

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016642453.html

https://ria.ru/20250513/predlozhenie-2016600578.html

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