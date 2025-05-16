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Когда российская делегация уедет из Стамбула, пока неизвестно - РИА Новости, 16.05.2025
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15:41 16.05.2025 (обновлено: 15:48 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/delegatsiya-2017397149.html
Когда российская делегация уедет из Стамбула, пока неизвестно
Когда российская делегация уедет из Стамбула, пока неизвестно - РИА Новости, 16.05.2025
Когда российская делегация уедет из Стамбула, пока неизвестно
Покинет ли сегодня российская делегация Стамбул или нет, еще неизвестно, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:41:00+03:00
2025-05-16T15:48:00+03:00
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
украина
игорь костюков (генштаб)
владимир мединский
михаил галузин
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Покинет ли сегодня российская делегация Стамбул или нет, еще неизвестно, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Пока не знаю", - сказал источник, отвечая на вопрос, покинет ли сегодня делегация Стамбул.Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html
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стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, игорь костюков (генштаб), владимир мединский, михаил галузин
Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Украина, Игорь Костюков (Генштаб), Владимир Мединский, Михаил Галузин
Когда российская делегация уедет из Стамбула, пока неизвестно

Пока неизвестно, покинет ли сегодня российская делегация Стамбул

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Покинет ли сегодня российская делегация Стамбул или нет, еще неизвестно, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«
"Пока не знаю", - сказал источник, отвечая на вопрос, покинет ли сегодня делегация Стамбул.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вот вам фон переговоров: Путин одной подписью унизил одних и испугал других
16 мая, 08:00
 
СтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияУкраинаИгорь Костюков (Генштаб)Владимир МединскийМихаил Галузин
 
 
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